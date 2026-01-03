碩論寫「犯罪防治」卻性侵列管少女！何建忠學位恐撤銷？中正大學回應了

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便，透過公務系統篩選被通報、列管的未成年少女，並鎖定其中一人誘出性侵。檢方調查發現，何建忠案發時正在中正大學犯罪防治研究所進修，論文題目「刑法中保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」，他犯案後還在7月18日前往國立中正大學參加論文口試，大談社會安全網議題，行徑引發譁然。對此，中正大學也回應了。

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區42歲執行秘書何建忠。（圖／翻攝畫面）

起訴書指出，何建忠除曾獲強化社會安全網「績優督導獎」，平日負責監督、輔導通報個案，卻濫用權限透過精神照護查詢系統，大量調閱個案資料，層層篩選後鎖定一名罹患創傷後壓力症候群與憂鬱症的16歲少女，誘騙出來見面後性侵得逞。

全案起訴後移審高雄地院，法官訊問時，何男否認強迫行為，但法官綜合通聯紀錄、監視器畫面與鑑定報告，認定其明知對方為未成年、犯罪嫌疑重大；考量何男已遭解職、手機扣案，再犯風險降低，元旦裁定以20萬元交保，並限制出境、出海。

何建忠案發時仍在國立中正大學犯罪防治研究所攻讀碩士，且於案發後、尚未曝光前，仍於7月18日前往參加論文口試，論文主題為「刑法中的保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」，他在口試中大談社會安全網，與其犯行形成強烈反差。

校方說明，何建忠已通過論文口試並取得碩士學位，由於犯案時間仍具學生身分，校方將依程序召開性平會處理；至於是否撤銷碩士學位，須待司法判決確定後，再依相關規定辦理。



