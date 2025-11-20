碰不得？何鷹鷺驚人背後勢力曝！鄭麗文撤處分！
論壇中心／邱暐琪報導
國民黨中常委、中配何鷹路因近日拍攝多部影片宣揚統一，遭國民黨考紀會祭出停止黨職處分，今（20日）國民黨副主席李乾隆卻前往中央黨部宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重審，外界批評難道國民黨黨紀會轉彎。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，何鷹鷺這個中常委並不一般，使國民黨黨主席鄭麗文必須撤回處分，以避免得罪背後勢力。
于北辰指出，何鷹鷺中常委的處分，地方黨部只能「建議」，決定權在落在國民黨中央考紀委員會，黨中央才能決定中常委能不能處分，且只有「黨主席」可以退回考紀委員會的決議，表示鄭麗文絕對有開會決議要重審何鷹鷺的停權處分。
于北辰直言，何鷹鷺這個中常委並不一般，過去黃復興黨部還在的時候，何用她的名字成立了一個「黃樑鷹」的新住民、中配黨部，黨部人數規模龐大，簡直就是一個政黨。何鷹鷺根正苗紅、背後力量強大，鄭麗文處分何等於得罪了中共，國民黨恐怕會有很多的線都會斷掉，所以鄭麗文才會撤回處分，也定調了「親共」就是鄭麗文的態度。
原文出處：最前線(影)／何鷹鷺停權重審 驚人背景、靠山全曝光！鄭麗文不敢得罪？
更多民視新聞報導
中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
鄭黃會談在野聯合治理會成真？王義川揭出席陣容細節！
穿毛澤東衣談統一台灣！何鷹鷺慘遭藍營停權 悲喊：真的有點寒心
其他人也在看
鄭黃會今登場 陳學聖：藍白要合超高難度「能捨方能得」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，議題包括國政、明年大選合作等。國民黨前立...聯合新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文笑總統昔任國代「小咖」 綠委嗆：沒氣度
國民黨主席鄭麗文19日，到台北市議會拜會自家議員，而眾人在閒聊時，是聊到近30年前彼此擔任國大代表趣事，當時同屆的還有總統賴清德，只是鄭麗文和議員汪志冰在回憶當年時，是用小透明，小咖來形容那時的總統，這也讓同期的立委鍾佳濱痛批，鄭汪兩人沒氣度！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
鄭黃會將登場 民進黨三問黃國昌：民眾黨要照單全收國民黨親中作為嗎？
眾所矚目的中國國民黨新任黨主席鄭麗文，與台灣民眾黨黨主席黃國昌的「鄭黃會」，將於今（19）日下午登場，外界預料2026地方九合一大選「藍白合」會是會談主題之一。民主進步黨在「鄭黃會」前夕，於其Facebook上發文三問黃國昌「國民黨以下這些主張，你都同意嗎？」民進黨指出，國民黨主席鄭麗文說過，「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」。當選國民黨主席後，鄭麗文更馬上以國民黨黨主席的身分，出席統派團體祭悼共諜的活動。民進黨又指出，國民黨副主席蕭旭岑則是馬英九的代理人，為馬英九規畫了一趟又一趟訪中行程。擔任國民黨副主席後，蕭旭岑在接受專訪時，直接說國民黨新主席（指鄭麗文）的兩岸路線，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。意思是，我們跟對岸要當同一國？台灣要變成第二個香港嗎？民進黨更點出，近期國民黨其他高層各種言論：國民黨副主席張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。民進黨就上述提出的國民黨近期親中台灣好新聞 ・ 1 天前
鄭黃會能創藍白合新局？前藍委喊難度超高：到關鍵要害恐全破局
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。前立委陳學聖認為，各黨為自己政治未來各有盤算，所以藍白要合，難度真的超高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 6 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 19 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 18 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 17 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前