碰不得？何鷹鷺驚人背後勢力曝！鄭麗文撤處分！

論壇中心／邱暐琪報導

國民黨中常委、中配何鷹路因近日拍攝多部影片宣揚統一，遭國民黨考紀會祭出停止黨職處分，今（20日）國民黨副主席李乾隆卻前往中央黨部宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重審，外界批評難道國民黨黨紀會轉彎。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，何鷹鷺這個中常委並不一般，使國民黨黨主席鄭麗文必須撤回處分，以避免得罪背後勢力。

于北辰指出，何鷹鷺中常委的處分，地方黨部只能「建議」，決定權在落在國民黨中央考紀委員會，黨中央才能決定中常委能不能處分，且只有「黨主席」可以退回考紀委員會的決議，表示鄭麗文絕對有開會決議要重審何鷹鷺的停權處分。

于北辰直言，何鷹鷺這個中常委並不一般，過去黃復興黨部還在的時候，何用她的名字成立了一個「黃樑鷹」的新住民、中配黨部，黨部人數規模龐大，簡直就是一個政黨。何鷹鷺根正苗紅、背後力量強大，鄭麗文處分何等於得罪了中共，國民黨恐怕會有很多的線都會斷掉，所以鄭麗文才會撤回處分，也定調了「親共」就是鄭麗文的態度。

原文出處：最前線(影)／何鷹鷺停權重審 驚人背景、靠山全曝光！鄭麗文不敢得罪？

