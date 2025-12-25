（圖／本報系資料照）

國民黨、民眾黨兩黨在25日聖誕節宣布將推動「台灣未來帳戶」，透過特別條例方式，由政府協助兒童存下未來的「第一桶金」，遭衛福部批評說政府資源有限；但綠委以類似概念提出的「轉大人ETF」，國發會卻稱讚是很好的構想。顯然賴政府只要不是自己人，說什麼都反對。

今年7月立法院通過國民黨版本的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，明定每人普發現金1萬元。當時行政院長卓榮泰也直指這樣的作法違憲。不過在歷經726大罷免大失敗，綠委反映基層民意普遍支持普發現金後，卓榮泰的態度隨即髮夾彎，指賴總統已公告，政府會依公告標準來進行。顯然違不違憲全都是行政院說了算，只要是藍白通過的法案，不利於己的就說是違憲，有利於己的就設法解套。

根據藍白兩黨25日宣布推出的「台灣未來帳戶」，適用對象為所有在台灣設籍滿0到12歲的兒童，由政府直接幫0到12歲的孩童設立帳戶，政府初始先投入第一筆5萬元的基金，之後每年再存入1萬元，至該兒童滿12歲為止。

不過對於藍白提案的方向，衛福部表示，政府資源有限，應針對不同家庭經濟狀況做差異化設計，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神，還提出各種案例說明執行面的困難，強調該特別條例涉及財源安排和後續的財政影響，不能不謹慎衡酌。

民進黨立委郭國文24日也舉辦記者會，提出類似的「轉大人ETF」方案，建議在孩童1歲至10歲期間，家長、政府每月各出1200元，並長期投資，孩童成年後就會有第一桶金，估計可超過100萬元。當時國發會卻稱讚「此方案是很好的構思」，還說接下來會由政委洽相關部會來共同研議。

相似的構想，只因提案者顏色不同，賴政府的回應就南轅北轍，綠營內部的反應更是一片錯亂，有的痛批藍白「拿香跟拜」，有的質疑踰越行政權，還有人索性拿出中央政府總預算仍在立法院卡關一事，要在野黨先通過明年度總預算再說。

台灣少子化現象已是國安問題，不僅衝擊到國內的勞動人口、教育體系和經濟發展，更攸關台灣的未來，值此之際，不分朝野只要有任何好的構想和作法都應提出並進一步落實，沒有「拿香跟拜」的問題。

行政部門更應集思廣益，只要有助改善少子化的作法都該納入考量，並與朝野溝通形成政策後全力推動，而不是把台灣的前途當作政黨鬥爭的競技場，碰到藍白就反對。