「一碰就崩！」勇消詹能傑命喪火場 遺言示警：屋內衣服堆得像山一樣

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21日）深夜發生驚悚惡火，造成2死4傷慘劇。41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困女子，三度衝入濃煙密布的火場，最終不幸犧牲。救援過程中，詹能傑對現場環境的最後示警，竟成了他與同僚間的最後遺言。

據現場同袍透露，詹能傑在第二次衝入火場搜救未果後，回到大門換氣瓶，當時他已滿身大汗，卻仍不忘急切地叮囑打火弟兄：「屋內路線相當混亂，門後雜物非常多，床很高，衣服更是堆得像山一樣高。」 他特別強調，那些堆積如山的衣服與雜物極度不穩，「不小心碰到就會像『山崩』一樣塌下來，大家千萬要小心！」

據悉，起火點位於該社區大樓的2樓，屋內疑似因住戶長期撿拾回收物，導致雜物大量堆積，嚴重阻礙搜救進度。詹能傑在更換氣瓶後，第三度奮不顧身衝入火場，最終在雜物堆中找到22歲的余姓女子。

當時余女被雜物夾困且呼吸困難，詹能傑展現大愛，毅然脫下自己的空氣面罩供余女使用，自己卻因吸入大量黑煙嗆昏。儘管一小時後被隊友尋獲送醫，仍於今晨5時許宣告不治，而他捨命救出的余姓女子也傷重亡故。這句關於「衣服山崩」的警示，不僅揭露了火場環境的惡劣，也成為這位英雄留給世人最後的溫柔提醒



