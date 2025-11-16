碰撞單車變兩死！22歲騎士擦挫傷 自行就醫離奇亡

新北一名22歲的騎士與一名老翁相撞，造成兩死車禍。（圖／東森新聞）





新北一名22歲的騎士和一名騎單車橫越馬路的86歲老翁相撞，老翁意識不清，送醫後搶救不治，而騎士原本還和救護人員表示不需送醫，但他自行走到距離五分鐘的醫院就醫後，卻陷入昏迷宣告不治

機車噴飛倒地，騎士就站在一旁，而腳踏車則是倒在馬路中央，車輪明顯變形，救護車緊急到場。當時22歲騎士，手肘、頭部有受傷，但他還能站著，而且意識清楚和救護人員表示，要自行前往醫院，結果他走路五分鐘，到案發地點附近醫院之後，情況急轉直下，陷入昏迷，最終還搶救不治。

回到車禍現場，撞擊點留下記號，而在一旁還留下，疑似當事人的鞋子，還有機車噴飛的零件，可見撞擊力道有多大。

案發在15號下午三點，新北新店區民族路上，當時騎士要去上班，沿著民族路往中正路方向直行，碰到騎乘腳踏車的老翁橫越馬路，雙方發生碰撞，86歲老翁倒地，意識不清，送醫搶救後也身亡。

由於案發當天是周六，不少家長帶著小朋友去運動，目擊車禍都趕緊來幫忙。

聲源:目擊車禍家長：「聽到砰的一聲，我當時看到的時候，老翁他已經倒下來，然後一動都不動，他躺在地上，我趕快跑到馬路中間，怕他被車子壓到，對向的有一對夫妻也幫他擋住。」

雙方酒測值皆為0，目前詳細肇事原因及責任歸屬，有待進一步分析，而雙方的死因，也得等相驗結果出爐，釐清這起離奇兩死車禍。

