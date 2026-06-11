碰撞留紙條不代表沒事！ 騎士「留紙條+錢」道歉後走人仍涉肇逃挨罰

路上發生碰撞，如果車主不在現場，千萬別以為把車修好或者留字條給錢就沒事。日前北市有騎士不小心勾到路邊車輛的車牌，整輛摩托車倒下，留字條寫很抱歉，還留了3000元賠償。但警方還是接獲報案要追究肇事逃逸，現在不只車損賠償金額，騎士肇事逃逸還得面臨開罰最高3000元。



下午5點多機車騎士在路邊停車，腳落地往前移一下，突然間勾到東西，路邊的機車硬生倒地，肇事的女騎士停下車來，趕快要把倒地的摩托車扶正，路人還好心幫忙。車主看的超心痛，但肇事的人跑了，只留個便條紙寫：「不好意思，我移車的時候擦到你的車牌，這是賠償」，然後把3000元現金跟字條一起放在前方置物箱。



看樣子感覺誠意十足，但這3000元恐怕不夠賠償，光是擦到車牌這事，就跟實際車損差距很大，車牌歪七扭八、後照鏡損傷，就連後車燈的架子都整個裂開，車主氣到報警，大罵根本就是肇事逃逸。

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被撞倒的摩托車，車牌凹陷、後車燈架子裂開。圖／台視新聞

警方調閱監視器聯繫上女車主，肇事逃逸將面臨最高3000元的行政裁罰，且如果有人受傷卻沒有報警，又離開現場，還可能會有刑事責任，因此建議報警處理，讓雙方都有保障。



台北／李若慈、饒永忠 責任編輯／施佳宜

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