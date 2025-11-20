「碰比特幣的都是不入流國家！」唐湘龍點出加密貨幣問題：它只是紙上富貴

比特幣本月初進入熊市，過去6周內蒸發約6000億美元市值，該幣種於10月6日漲破12.6萬美元，卻在1個月後將漲幅全數吐出。對此，媒體人唐湘龍在網路節目《東南西北龍鳳配》表示，保守資金對比特幣表現出懷疑、觀望和拒絕的態度。如美國經濟學家克魯曼曾對比特幣表示質疑，認為比特幣為資本市場操縱神話的一部份。而大多數主權國家也不碰比特幣，美國總統川普已經算是對比特幣最友好的國家領導者。

唐湘龍認為，會去碰比特幣等加密貨幣的都是一些不入流的國家，如阿根廷、薩爾瓦多和菲律賓等。在傳統保守金融市場當中的弱勢者，才會寄希望於比特幣。但比特幣卻得不到保守資金的青睞，因而成長有限，始終有風險。

全球金融高度不確定 各國搶黃金不是比特幣

唐湘龍指出，比特幣不受保守資本認可，原因只有一個，便是無流通性，使其無法作為最基本的支付工具。若是保值需求，黃金的物理性才被認可，當前全球金融體系具高度不確定性，各國是搶黃金，不是搶比特幣。

唐湘龍續指，當前世界可被解讀為流動性的風險，資金的流動性出了問題，就像當水位很低時，載不動大船，當前股市和房市都在高點，若在資金流動上無法配合，便會「擱淺」，當前資本市場於高位普遍呈現「擱淺」現象。

唐湘龍認為，比特幣用途便是當市場流動性不足時，不論是基於安全感，亦是套現，「比特幣的動作是最快的」，因此得到優先選擇。然而，近年比特幣已證明其並不保值，且市場不穩時，比特幣經常成為各種持有金融資產者首波變現標的物，因為其交易時間全年無休，隨時具可變現性。

唐湘龍表示，此波崩盤已跌至9萬美元左右，去中心化、去央行化原為比特幣神話之一，但主權國家對其「盯得死死的」，去中心化已遭高度懷疑。既無傳統貨幣交易屬性，去中心化又遭到懷疑，在此條件下，比特幣只是「紙上富貴」，無法得到保守基金和主權體系青睞，該幣種風險非常高。

