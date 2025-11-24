碰皮膚就痛！78歲男罹癌、骨轉移「只能坐輪椅」 醫靠1招讓他重新站起來

記者鄭玉如／台北報導

78歲攝護腺癌患者全身骨轉移，靠嗎啡止痛仍劇痛，經放射線與深層熱治療3個月後，不再需嗎啡，還能自行行走，生活品質大幅提升。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院 提供）

一名78歲男性病患罹患攝護腺癌合併全身骨轉移，痛到輕碰皮膚都會痛，每天必須仰賴嗎啡才能止痛，幾乎無法入睡，求診中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科，經醫病溝通，使用放射線治療與癌症深層熱治療，3個月後不僅不需再靠嗎啡止痛，原本病患必須坐輪椅看診，如今不需要家屬攙扶，能夠自己走進診間，甚至停止熱治療至今已滿3個月，都不需要再吃嗎啡或其他藥物止痛，持續門診追蹤即可。

中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科郭于誠主任表示，患者在3年前診斷罹患攝護腺癌後，於外院接受放射線治療合併荷爾蒙治療，病況穩定。然而，在3年後因全身劇痛，而被發現攝護腺癌復發並轉移至全身骨頭，甚至因侵犯膀胱與輸尿管接口處，導致左側腎水腫。

儘管使用各種抗癌藥物與嗎啡治療，病情仍持續惡化，患者的家人表示「幾乎要放棄，甚至做好準備。」今年7月初求診放射腫瘤科郭于誠主任，經醫師評估後，判定患者的癌症疼痛來到最嚴重的10分，建議同時施予放射線治療與癌症深層熱治療來改善疼痛、提升生活品質。

患者提到，在接受治療3天後就不再喊痛，可以一覺到天亮，1週後能夠下床走路，2週後可以自己上下樓梯，不僅親朋好友看到都覺得不可思議，家人也可以好好睡覺，一直懸著的壓力也終於獲得釋放，直呼太不可思議，特別寫信感謝郭主任是救命恩人。

郭于誠指出，嗎啡抑制癌症疼痛的原理是，透過抑制中樞神經系統的u-類阿片受體，提高神經對疼痛的感受與敏感度來達到目的，但嗎啡無法控制癌細胞的生長與破壞，因此在臨床上常會看到癌症患者隨著病情的進展，必須漸漸提高嗎啡的用量，來達到相同的止痛效果，但也因此會出現頭昏、嘔吐與便秘的困擾。

而癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波，產生39到43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。臨床實務上會透過嗎啡、放射治療與癌症深層熱治療的相互結合來達到止痛的目標；對放射治療或深層熱治療有效果的病人，有機會減低甚至停用嗎啡藥物，從而減少藥物帶來的副作用。

郭于誠提醒，雖然癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物效果的療效，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需要治療後再由醫師評估與家屬配合才行。

