碰皮膚就痛！78歲男罹癌、骨轉移「只能坐輪椅」 醫靠1招讓他重新站起來
記者鄭玉如／台北報導
一名78歲男性病患罹患攝護腺癌合併全身骨轉移，痛到輕碰皮膚都會痛，每天必須仰賴嗎啡才能止痛，幾乎無法入睡，求診中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科，經醫病溝通，使用放射線治療與癌症深層熱治療，3個月後不僅不需再靠嗎啡止痛，原本病患必須坐輪椅看診，如今不需要家屬攙扶，能夠自己走進診間，甚至停止熱治療至今已滿3個月，都不需要再吃嗎啡或其他藥物止痛，持續門診追蹤即可。
中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科郭于誠主任表示，患者在3年前診斷罹患攝護腺癌後，於外院接受放射線治療合併荷爾蒙治療，病況穩定。然而，在3年後因全身劇痛，而被發現攝護腺癌復發並轉移至全身骨頭，甚至因侵犯膀胱與輸尿管接口處，導致左側腎水腫。
儘管使用各種抗癌藥物與嗎啡治療，病情仍持續惡化，患者的家人表示「幾乎要放棄，甚至做好準備。」今年7月初求診放射腫瘤科郭于誠主任，經醫師評估後，判定患者的癌症疼痛來到最嚴重的10分，建議同時施予放射線治療與癌症深層熱治療來改善疼痛、提升生活品質。
患者提到，在接受治療3天後就不再喊痛，可以一覺到天亮，1週後能夠下床走路，2週後可以自己上下樓梯，不僅親朋好友看到都覺得不可思議，家人也可以好好睡覺，一直懸著的壓力也終於獲得釋放，直呼太不可思議，特別寫信感謝郭主任是救命恩人。
郭于誠指出，嗎啡抑制癌症疼痛的原理是，透過抑制中樞神經系統的u-類阿片受體，提高神經對疼痛的感受與敏感度來達到目的，但嗎啡無法控制癌細胞的生長與破壞，因此在臨床上常會看到癌症患者隨著病情的進展，必須漸漸提高嗎啡的用量，來達到相同的止痛效果，但也因此會出現頭昏、嘔吐與便秘的困擾。
而癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波，產生39到43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。臨床實務上會透過嗎啡、放射治療與癌症深層熱治療的相互結合來達到止痛的目標；對放射治療或深層熱治療有效果的病人，有機會減低甚至停用嗎啡藥物，從而減少藥物帶來的副作用。
郭于誠提醒，雖然癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物效果的療效，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需要治療後再由醫師評估與家屬配合才行。
更多三立新聞網報導
「抓龍筋」壯陽？泌尿醫揭實測心得 按摩師用「1道具」超放鬆
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
2026星座財運排行出爐！獅子遇貴人大進帳 第一名正偏財旺整年
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 19 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 9 小時前
21歲女反覆發燒、關節腫痛 一查竟確診紅斑性狼瘡
一名21歲女性反覆發燒、全身疲倦，出現落髮、面部紅斑及關節腫痛等症狀，檢查後確診為全身性紅斑性狼瘡。此疾病在台灣最常好發於20至49歲女性，患者需定期追蹤、避免紫外線曝曬，並保持良好生活習慣。中天新聞網 ・ 1 小時前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
術前偷吃一口也不行？醫示警「禁食原因」：可能救不回來 連一口水都有危險
手術前醫師總是千交代萬交代要禁食，若是輕忽可能會造成嚴重後果，尤其是老人家與小朋友不耐飢餓，容易違反規定。對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享術前禁食的5大重要觀念，幫助大家建立正確的手術安全知識！ 1、預防麻醉嘔吐不是小事 這可能是術前禁食最重要也最容易被誤解的核心概念！術前禁食的作用是「預防」麻醉併發症，不是醫師「故意刁難」患者。很多人一開始只覺得禁食幾小時沒什麼大不了，但仔細了解會發現，全身麻醉會抑制正常的吞嚥反射和咳嗽反射，這種保護機制失效通常持續到完全清醒，不像清醒狀態那樣能自主控制嘔吐。患者可能會發現手術前幾小時不吃不喝確實很難受，但這是「預防致命併發症」而不是「無謂的折磨」！ 2、誤吸風險差異很大 為什麼不同手術禁食時間不同？因為麻醉深度和手術時間完全不同！我觀察到很多患者一開始以為所有手術都一樣，但實際上全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度當然差很多。 ・全身麻醉手術：需要禁食8-12小時，因為完全失去意識和反射能力 ・半身麻醉手術：禁食6-8小時，雖然意識清楚但下半身無感覺 ・局部麻醉手術：禁食4-6小時，主要預防緊急轉全麻的風險 3、胃排空時間有科學根據常春月刊 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
把握帶狀皰疹治療黃金72小時！神經內科醫：錯過就可能痛一年
「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出信傳媒 ・ 21 小時前
全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增
台灣HIV逾3.6萬人，雖近年新增個案逐漸趨緩，三項「95 指標」達成值高於全球平均值，但仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。醫師更示警近年新確診感染者「年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升」，也為防治佈局敲響警鐘。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
腎臟病患福音？研究揭「乳鐵蛋白」可延緩病況
慢性腎臟病是全球重大公共衛生問題，患者常伴隨糖尿病、高血壓與血脂異常等併發症。一項研究指出，乳鐵蛋白因其抗氧化及抗發炎特性，可能對慢性腎臟病患者帶來保護作用。中天新聞網 ・ 5 小時前
12歲童喝雞湯出事！體重「飆破75公斤」險痛風
日前中國一家醫院揭露病例，有位12歲男童身高148公分、體重75.6公斤，他肚子腫大、體內尿酸嚴重超標，經詢問發現，男童把含糖飲料當水喝，家長還想幫他補營養，頻繁熬雞湯「吃補」，長期下來導致男童患上高尿酸血症，如果該症未改善，進而讓尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，就會造成關節疼痛甚至變形，惡化成痛風，所幸即時治療讓男童無大礙。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胸部像刀刺疼痛 記熟急性主動脈剝離快送醫
好醫師新聞網記者邱秉維／新竹報導 圖：心臟血管外科葉競仁醫師／新竹臺大分院提供 主動脈剝離死亡率超過五成，記住這些症狀可能救你一命！50多歲男性突發劇烈胸痛被送至急診，檢查發現是A好醫師新聞網 ・ 7 小時前
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 2 週前