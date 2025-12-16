碰運氣也要排！ 大稻埕名店「草莓大福」剛開賣量少

今年冬天想品嘗草莓甜點，恐怕得碰點運氣。台北大稻埕知名老店「滋養」的草莓大福，目前尚未正式宣布開賣。（圖／東森新聞）





今年冬天想品嘗草莓甜點，恐怕得碰點運氣。台北大稻埕知名老店「滋養」的草莓大福，目前尚未正式宣布開賣，僅採不定時販售方式，不少民眾一早前往排隊，希望能一嚐經典美味。業者表示，由於草莓產量仍不穩定，供貨有限，現階段採取每人限購五盒的措施。

滋養草莓大福以軟Q外皮包裹紅豆泥與新鮮草莓，深受消費者喜愛。不過受到氣候影響，今年草莓數量明顯偏少。加上去年曾發生發霉爭議，店家今年也特別在每盒草莓大福中附上保冷劑，以確保品質。

有民眾指出，今年排隊人潮較往年多，且無法重複排隊，店員會留意是否曾購買過；也有消費者發現價格悄悄上調，一盒售價來到650元，比去年略高。

事實上，滋養早在今年上半年草莓產季尾聲時便公告調整價格，單顆草莓大福由75元調漲至80元，盒裝則上調50元，來到650元。

《EBC東森新聞》實際詢問其他水果行，業者也證實，目前草莓產季才剛開始，確實呈現「量少價高」的狀況。以台灣本土草莓為例，去年大草莓每台斤約360元，今年不僅難以進貨，就連小草莓，每台斤價格也已來到360元。

水果行業者表示，今年進口草莓同樣受到氣候影響，果實偏小，進貨價格比去年貴上一至兩百元；而來自日本的進口草莓，產量與品質也尚未穩定。

業者預估，草莓供貨量需等到明年1至2月才有機會逐漸回穩，想要吃到價格較親民、品質穩定的草莓，恐怕還得再耐心等等。

