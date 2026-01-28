碰一下15萬？新北警拍肩問「還有酒嗎？」 酒促妹怒告性騷索賠

新北市警局1名教官，去年因在餐敘對酒促妹拍肩詢問是否還有酒，遭對方怒告性騷。示意圖

新北市警局某分局1名教官，去年因餐敘時，伸手拍酒促妹的肩膀詢問「還有酒嗎？」沒想到引起對方不悅，不僅雙方發生口角，事後酒促妹還向派出所提起性騷擾申訴，甚至找立委調解，開價15萬元和解，但被該名教官認為金額太高，因此調解破局，市警局啟動調查，3天火速認定構成性騷，對該名教官記申誡2次，案件也同步移送市府性騷擾審議委員會調查裁處，該教官也在今年本月中旬屆齡退休。

據了解，此案發生於去年9月下旬，案發當天該教官與其他多名教官於新北市板橋民生路1家啤酒屋餐敘，期間因桌上的酒已經喝完，剛好當時該教官看見1名酒促妹背對著他，於伸手輕拍對方肩膀詢問是否還有酒，但此舉卻讓女方不悅，認為只要開口詢問即可，質疑該教官是刻意觸碰，雙方因此爆發口角，後來有其他教官出面緩頰，被認為袒護對方，因此轄區派出所提起性騷擾申訴。

此外，酒促妹事後更找來立委居中調解，向對方開出15萬元和解金，但該教官認為和解金太高，且自認並非刻意處碰，最後雙方無法達成共識，調解因而破局。

警方接獲報案後，也在3天內將相關資料函報婦幼隊，市警局於10月初召開性騷擾防治申訴調查委員會，針對該教官觸碰酒促妹部分，依「酒後失態與言行失檢」，對其作出申誡2次處分。分局強調，將秉持毋枉毋縱原則，依法依規嚴正處理，並要求各級幹部以身作則，淨化生活、減少應酬，督導所屬恪遵警察人員風紀要求，以維警譽。



