「碰」好大一聲！國父紀念館旁爆巨響 小黃剛起步秒出事「釀小貨車連環撞」

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國父紀念館旁發生追撞事故。（警方提供）

台北市信義區今（10）日發生一起連環撞車禍，據了解，一名男子開計程車沿光復南路南往北方向行駛時，突然撞向前方的小貨車，而小貨車又往前撞另一輛小貨車，警方獲報立即趕到現場，所幸3名駕數都沒有受傷，有網友目擊該起事件表示，「聽到很大碰一聲，這3輛撞在一起了」。

信義分局說明，於今日12時許接獲報案，在光復南路302號對面發生交通事故，立即派員到場處置。初步了解為洪姓男子（67年次）駕駛營業小客車沿光復南路南往北方向行駛，行經肇事地點時，其車輛前車頭碰撞同向行駛之卓姓男子（55年次）駕駛自小貨車後車尾，致卓男車輛再撞擊前方郭姓男子（79年次）駕駛之自小貨車後車尾，造成3車碰撞事故。

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警方說明，本案造成3部車輛受損，3名駕駛均未受傷，經警方實施酒測，酒測值均為0，無酒後駕車情事，警方已依規定製作事故紀錄，詳細肇事原因及責任歸屬，尚待調查釐清。

提醒民眾，駕駛人行車時應保持安全車距，隨時注意前方路況，避免因未注意車前狀況而發生交通事故。

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