中部中心 / 李文華 彰化報導

彰化金馬路上午發生四車追撞車禍，一名駕駛疑似在沒有煞車的情況下，直接撞上正在停等號誌的車輛，強烈的撞擊力道，造成車輛連續推撞，包含肇事車輛，一共4車撞在一起，警方到場對駕駛進行酒測，0.25毫克，已經超標，當場遭到法辦。





碰！彰化4車連環撞 肇事駕駛酒測0.25毫克當場法辦

彰化金馬路四車連環追撞 碰碰碰發出巨響 監視器畫面曝光。（圖／翻攝畫面）









紅色轎車來到路口，減速停等紅燈，後方兩輛車也依序減速，但後方突然殺出一輛車，沒減速直接撞上，碰碰碰，包含肇事車輛四車連環撞。車禍發生後，莫名挨撞的駕駛陸續下車查看發生什麼事情

廣告 廣告





碰！彰化4車連環撞 肇事駕駛酒測0.25毫克當場法辦

肇事駕駛酒測值0.25毫克 當場遭送辦。（圖／翻攝畫面）





現場在彰化金馬路三段，當時正值上班尖峰時間，四車碰碰撞在一起，也造成塞車回堵，警方到場處理，肇事駕駛26歲，酒測值0.25毫克。警方依照規定將肇事車扣牌，謝姓駕駛也被依公共危險罪移送地檢署偵辦，喝酒不開車，駕駛開車上路釀成追撞，好險，事故只有車損，駕駛人都沒事。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：碰！彰化4車連環撞 肇事駕駛酒測0.25毫克當場法辦

更多民視新聞報導

桃園汽車連環撞機車釀6人傷 駕駛：腳卡住踩不了煞車

酒駕自撞燈桿車輛嚴重損毀 駕駛脫困"急藏空酒瓶"

高雄死亡車禍！水泥車駕駛要去台積電施工 遭轎車追撞41歲女喪命

