碰！ 新營住家煮食釀氣爆 騎士路過衰被震倒嚇壞

台南新營發生有屋主在家中煮東西時不慎引發瓦斯氣爆，爆炸瞬間畫面曝光。（圖／TVBS）

台南新營發生有屋主在家中煮東西時不慎引發瓦斯氣爆，爆炸瞬間畫面曝光，其中一名路過騎士被波及，連人帶車震倒，周邊住戶全嚇壞衝出來查看。

事件發生在台南新營文化街上，監視器畫面顯示，一輛機車才剛經過小巷，下一秒就發生了氣爆。只見「碰」的一聲巨響，火花閃現，緊接著所有物品全往窗外炸開，路過的騎士連人帶車被震倒。所幸騎士仍能自行爬起，附近住戶反應迅速，拿著滅火器衝出來協助滅火。這突如其來的爆炸聲響，讓附近所有人都嚇壞了，特別是正在煮食的店家，驚嚇之餘立刻關閉瓦斯。

附近店家表示，聽到爆炸聲後非常害怕，大家都跑出來查看情況，並趕緊關掉瓦斯。附近民眾描述，事發當時他走到路口查看，看到有摩托車倒地，但不清楚究竟發生什麼事，原本以為是車禍或地震。

氣爆周邊多輛停放的轎車車窗全破，板金凹陷。（圖／TVBS）

台南市消防局第一大隊長邱國禎表示，此次氣爆波及附近約3至4戶住家，同時也有兩台車子的玻璃受到損傷。據初步調查，屋主疑似在屋內使用瓦斯煮東西時，因不明原因引發氣爆，導致自己燒傷，並波及路過的一名騎士，造成兩人受傷。

所幸氣爆發生在夜間，周邊店家多已打烊，若是在用餐時間發生，人車眾多的情況下，後果將不堪設想。消防單位提醒民眾，使用瓦斯時務必注意安全，定期檢查瓦斯管線和設備，以避免類似意外再次發生。

