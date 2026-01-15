碰！深夜巨響 住戶驚：社區13樓牆砸落壓1樓鐵皮

台中市 / 綜合報導

台中北區這處社區大樓，昨(14)日晚上發生13樓的建築物外牆砸落，壓垮1樓住家的鐵皮，轟然巨響，嚇壞住戶，還好屋內住的90歲獨居長沒有被壓傷。不過住戶說，大樓屋齡約40年，過去就曾發生磁磚脫落，社區還因此貼出公告提醒住戶，但是苦於沒有經費進行整建。

深夜11點多碰一聲，地面瞬間揚起濃濃白煙和粉塵，把視線都遮蔽起來，竟然是13樓的外牆脫落，砸到1樓住戶鐵皮遮雨棚，看看事發現場，住宅鐵皮屋頂被砸到半片掉下來，破裂的紅磚散落一地，社區拉起封鎖線和三角錐，避免人員再靠近。

廣告 廣告

離譜事件發生在台中北區這處社區住宅，14日晚間11點多，13樓的建築外牆脫落，目擊民眾：「很大聲，好恐怖喔，屋頂的那個瓦掉下來，砸到那個屋頂還有冷氣。」屋子被砸住戶：「有嚇到啊，嚇死了。」

當時一樓住戶是90歲獨居奶奶，幸好早早就睡了，沒有因此受傷，不過住戶說早在這次事件以前，就會有磁磚脫落，社區還因此設置告示提醒。社區其他住戶：「之前都是一些二丁掛磁磚脫落，這一次這個大面積是第一次。」

主委表示社區市屋齡40多年，過去發生兩次壁磚掉落，雖然有請專業人士協助檢查，都苦於沒有經費修建。

社區管委會主委戴龍寺說：「(管理費)一戶500塊，我們40幾年老社區，全部都要汰換，管路脆化，線路，經濟非常拮据。」經過這次事件，社區也要對大樓外牆安全做全面檢視，也希望向台中市府能爭取經費來協助社區整建。

原始連結







更多華視新聞報導

鐵皮民宅深夜狂燒 貓咪命喪火窟屋主淚崩

恐怖強風！ 鐵皮屋遭吹飛砸民宅.婦人被撞骨裂

木柵鐵皮民宅竄大火 2大2小爬屋頂逃生

