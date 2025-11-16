碰！中午湖內社區20歲女墜樓亡 爸聞聲衝出目擊大崩潰
當場斷魂！高雄市的湖內區今天（16日）中午時分發生20歲女子墜樓的慘劇，地點在一處民宅前，警方獲報後會同救護人員、消防隊趕到後檢傷發現人已經身亡，未送醫當場轉由轄區警方湖內分局處理，外傳女子生前為疾病所苦，而事發當時，女子父親正在屋內，聽到巨響衝出，目擊女兒死狀，崩潰不已。警方持續釐清該位女子墜樓慘死的原因，現場暫時封鎖鑑識中。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
