碰一聲太陽穴一個洞！基隆男身亡「黑衣男群聚」急診室關切
基隆市信義區一處大型社區，昨（23日）晚間驚傳槍響，一名40歲李姓男子被發現太陽穴中彈，送醫後宣告不治，基隆地檢署接手此案，將會同法醫前往相驗釐清死因，值得一提的是，在李男送醫後，急診室外更聚集2、30名黑衣人，懷疑事情並不單純。
基隆市信義區大型社區發生槍案。（圖／翻攝畫面）
基隆市消防局指出，昨天晚間7時接獲通報，稱信義區孝東路上某知名大型社區12樓，有名男子受困，到場後破門，發現李姓男子已經陷入昏迷，且頭部有槍傷，不過因傷勢嚴重，中彈部位靠近太陽穴，最終搶救不治身亡。
據現場人員供稱，在廁所聽見槍響後，趕緊前往查看，卻發現門打不開，擔心在裡面的李男發生意外，隨即通報消防局前往救援，而警方隨後也在現場查扣一把手槍及十多發子彈。
警方表示，目前已通報基隆地檢署，檢察官預計將於今(24)日上午會同法醫前往相驗。
值得一提的是，李男送院後，急診室外還聚集了2、30名黑衣人關切，懷疑案件並不單純，目前警方除了要追查槍枝來源外，更要查有無他殺的情況。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
