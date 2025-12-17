碰！ 自小客猛撞「紅斑馬」 警車警示燈被撞歪

國道警察第四大隊一輛巡邏車，協助警戒時，遭到後方車輛追撞，紅斑馬的車尾嚴重凹陷、變形，升降警示燈也撞歪了（圖／TVBS）

國道警察第四大隊一輛巡邏車，17日凌晨在國道1號南向317.5公里處，協助警戒時，遭到後方車輛追撞，警車車尾幾乎全毀，現場還一度造成全線封閉，所幸員警沒有受傷，而肇事的自小客駕駛送醫治療。

事故發生在17日凌晨2點多，國道警察第四大隊的紅色巡邏車正在國道1號南向317.5公里處內側車道協助前方事故警戒。當警方正在值勤時，後方一輛白色自小客車突然撞上警車，碰撞後白色自小客車又撞上外側護欄，車頭幾乎全毀。從現場照片可見，巡邏車的車尾嚴重凹陷、變形，雖然警車的升降警示燈被撞歪，但仍繼續運作中。

白色自小客直接撞上巡邏車，兩車碰撞後，白色自小客又撞上外側護欄，車頭幾乎全毀（圖／TVBS）

新市分隊長黃士原表示，警方當時正在處理交通事故並進行警戒時，遭到後方楊姓男子駕駛的車輛撞擊，初步判斷可能是因為楊男未注意車前狀況而導致事故發生。黃士原強調，所幸當時員警及時跳開，沒有遭受波及，而楊男則是輕傷送醫診治。

警方呼籲所有用路人，開車時務必要注意前方動態並保持安全距離，切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。

一台白車撞在右邊的外側護欄上，另外一台黑色的自小客車，撞在內側的護欄上，連紅斑馬的車尾都被撞凹（圖／TVBS）

據了解，此次事故現場一度全線封閉，直到凌晨3點26分才排除障礙恢復通車。至於詳細的車禍原因，仍有待進一步調查釐清。事故現場可見一台車撞在右邊的外側護欄上，另一台黑色的自小客車則撞在內側的護欄上，而警方的紅斑馬巡邏車車尾則被撞凹，情況十分嚴重。

