碰! 貨車直衝撞路邊車再撞柱子 疑疲勞駕駛釀禍

中部中心 / 蔡松霖 雲林報導

一對老夫妻開貨車前往雲林送貨，結束行程北返彰化途中，在西螺發生車禍，整輛車疑似沒有煞車，直撞停在路邊轎車，接著又撞上柱子，車上貨品紙箱當場噴飛，還好駕駛夫妻傷勢沒有大礙。警方調查，疑似駕駛精神不濟才會釀禍。





貨車駕駛疑恍神自撞！貨車撞轎車後又撞柱子 巨大聲響嚇壞人

貨車駕駛疑似疲勞駕駛先撞路邊車輛又撞柱子 碰撞發生巨大聲響。（圖／翻攝畫面）





小貨車越開越往外偏移，一頭撞上黑色轎車，又猛撞柱子，現場發出巨大聲響砰的一聲，把店家人員嚇壞了，最慘的是這輛黑色轎車，被猛烈撞擊後，整輛車往前衝

停放在路邊的黑色轎車被猛烈推撞後 一路直衝。（圖／翻攝畫面）





事情發生在25日，雲林西螺大橋南路，一對老夫妻開貨車從彰化到雲林送貨，北返回程時，在西螺發生車禍，駕駛疑似疲勞駕駛釀禍，丈夫身上多處擦挫傷，妻子腳部骨折，兩人意識都清楚。還好小貨車先是撞上停在路旁的轎車，減緩了部分衝撞力道後再撞柱子，否則這驚天一撞後果恐怕難以想像，警方也在調查詳細事故原因。





