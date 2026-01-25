碰！跑車女酒駕 保齡球式連撞路旁6車害1傷
台南市 / 綜合報導
台南新營發生酒駕連撞6車事件，1輛進口跑車高速衝撞停放路邊的6輛汽機車，其中1輛貨車甚至被撞得往後倒退10幾公尺，貨車女駕駛腿部受傷送醫，肇事的跑車車頭嚴重毀損，警方調查，當時跑車上2名女子只受到驚嚇沒有受傷，其中女駕駛酒測值超標，被警方帶回偵訊。
彎道前這處路段，遠方一輛跑車高速開過來，撞上停放路旁2部汽車和1輛機車，記者VS.車輛被撞店家：「(這台車也是你們的)，這2台都是。」
緊接著跑車噴飛到對向，在郵局前又擦撞2部機車，最後迎面撞上停在路邊的小貨車，車輛被撞店家：「有啦！碰一聲很大聲，乒乒乓乓的，撞到噴飛到這邊來，往那邊撞下去。」
小貨車車頭受損，還被撞得倒退10幾公尺，可見衝擊力道相當大，貨車女駕駛腿部受傷，送醫急救，記者VS.附近民眾：「貨車駕駛在裡面，(很倒楣，坐車內也被撞)，對啊。」
昨(24)日晚間八點多，這輛進口跑車行駛到台南新營新進路這處彎道，突然失控撞擊6部汽機車，過程像打保齡球一般，轎車車頭嚴重毀損，警方調查，車上2名女子沒有受傷，只受到驚嚇，其中女駕駛酒測值超標，民眾透露，這輛跑車經常違規，當地人都知道它。
新營分局中山路派出所副所長葉立凱：「對肇事駕駛人實施酒測，酒測值超過標準，依違反公共危險罪，移送台南地檢署偵辦。」 女駕駛涉嫌酒駕肇事，被警方帶回偵辦，並釐清事發經過和肇事原因。
