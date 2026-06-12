碰1聲巨響！桃園超商樓上氣爆火舌狂竄 4住戶受困7旬婦命危

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社會中心／桃園報導

桃園市桃園區秀山路一棟大樓於今日凌晨發生恐怖氣爆，一名住在4樓的70多歲獨居老婦被救出時已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救中。（圖／翻攝畫面）

桃園市桃園區秀山路1棟大樓今日凌晨1時許驚傳恐怖氣爆！現場火舌狂竄，伴隨巨大爆炸聲響，嚇壞熟睡中的附近住戶。警消獲報後火速派遣大量人車馳援，在30分鐘內撲滅火勢，並陸續從4、5樓救出4名住戶。其中1名住在4樓的70多歲獨居婦人首當其衝，被救出時已無呼吸心跳（OHCA），緊急送醫搶救；另1名5樓女住戶受輕微嗆傷。詳細起火原因仍待進一步釐清。

驚悚氣爆發生在深夜，地點位於秀山路與大同西路口1間便利商店樓上。附近居民心有餘悸地回憶，凌晨1時許突然聽見1聲低沉的爆炸巨響，抬頭一看，驚見4樓鐵窗早已陷入火海。強大的爆炸威力導致窗戶玻璃瞬間碎裂，大量碎片宛如雨下，最遠甚至噴飛超過5公尺，現場1片狼藉。

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據悉，發生氣爆的該棟大樓內部格局多為分租套房。桃園市消防局獲報後，立刻調派大批警消與救災車輛趕赴現場灌救。火勢約在30分鐘內順利撲滅，搜救人員隨即挺進火場，先是在4樓尋獲1名70多歲的獨居老婦，但她傷勢嚴重，當場失去生命跡象，救護人員立刻將她抬上擔架並施以CPR搶救。

此外，警消也在5樓順利救出2男1女，其中1名女子受到輕微嗆傷，所幸意識清醒，送醫後暫無大礙。其餘住戶則在氣爆發生當下驚險逃生，自行脫困。這場深夜惡火徹底嚇壞周遭鄰居，至於究竟是何種原因引發氣爆，仍有待消防人員深入調查。

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