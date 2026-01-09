碳交所去年展現三大業務亮點 2026年深化四大營運面向

「馬躍向前、行穩致遠」，象徵碳交所在馬年以積極前行的動能，結合穩健踏實的步 伐，攜手各界推動臺灣碳市場向前發展，逐步接軌國際、邁向淨零長遠目標。

因應國際淨零轉型趨勢及我國碳定價與氣候政策逐步到位，碳交所於2025以「啟動自然碳匯」、「接軌國際碳市場」及「培育永續人才」三大業務亮點，穩步推展臺灣碳市場基礎建設；展望2026年，將持續配合國家政策推動臺灣溫室氣體排放交易制度（TW ETS）試行交易平台，並深化本土自然碳匯與國際交流合作，助力企業穩健邁向淨零轉型。

啟動自然碳匯新篇章 打造企業與自然共生新模式

打造自然碳匯自願減量專案示範案例：2025年5月，證交所與碳交所共同啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，首度整合跨部會資源，結合碳權開發、生態調查、社區參與及地方創生，透過公私協力方式，期望為上市公司提供自然碳匯示範案例，從減碳走向自然正效益發展模式。

培育本土森林碳匯專業人才：同年10月，碳交所與農業部林業試驗所簽署合作備忘錄（MOU），共同培育國內森林碳匯綠領種子，強化臺灣在自然氣候解方領域之知識、技術與人才基礎。

接軌全球碳市場 強化臺灣ETS推動與國際合作能量

推動臺灣總量管制與排放交易制度：6月與歐盟總量管制與排放交易體系（EU ETS）最核心之交易平台—歐洲能源交易所（EEX），在駐德代表、環境部及金管會共同見證下，正式簽署合作備忘錄（MOU），為我國邁向TWETS預作準備，逐步與全球碳定價制度接軌。

引進加強森林經營類型專案：碳交所首次引入「加強森林經營（ImprovedForest Management,IFM）」類型專案，亦為本公司首批來自美國額度核發機構ACR之專案，回應企業在地化抵換及碳管理布局之需求。

打造臺灣永續人才引擎 綠領能力全面升級

擴大推動國際專業證照課程：2025年碳交所與BSI合作辦理33堂ISO溫室氣體系列課程，發出近1,000張證書，強化產業對全球規範之掌握，並攜手CFAInstitute推動CFA SIC永續投資國際證照課程，培育金融洞察與永續思維之跨域專才。

串聯產官學研人才培育網絡：證交所與碳交所積極整合北中南頂尖大學、研究機構與NGO資源，全年共同舉辦30餘場永續研討會、工作坊與教育講座，建構臺灣永續人才之核心量能。

2026年，碳交所將持續深化碳市場基礎建設，聚焦四大營運面向，加速臺灣淨零轉型進程深化國內外自願性碳市場發展，催化淨零永續力：持續引進符合產業需求之高品質國際碳權，拓展國際碳市場合作與交流，並同步完善國內減量機制與額度交易，協助企業因應碳定價制度衝擊。

建置TW ETS試行交易平台，落實國家政策：配合環境部政策規劃，協助推動及建置臺版總量管制與排放交易（TW ETS）試行交易平台，並研議相關交易制度設計，逐步完善市場基礎建設。

推動本土自然碳匯發展，擴大淨正向效益：協助證交所推動宜蘭森林碳匯、雲林土壤碳匯專案之案場，依循自然相關財務揭露（TNFD）精神進行生態調查與物種復育，鼓勵更多企業投入以自然為本之淨零路徑。

強化淨零基礎建設，協助綠領人才養成：持續攜手NGO、北中南標竿大學、國際專業機構及數位平台業者，合作推動永續相關教育培力課程，另將增開能源管理及循環經濟等ISO國際標準認證課程，助力企業深化碳管理能力。

迎接馬年之際，碳交所期以「馬躍向前、行穩致遠」之精神，攜手政府、產業及社會各界，逐步推動臺灣碳市場與國際碳定價體系接軌，為我國淨零轉型厚植長期動能。