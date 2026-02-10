碳交所攜手台灣大學 共商ETS下農業轉型

（中央社記者曾仁凱台北10日電）碳有價時代來臨，台灣總量管制與排放交易（TW ETS）擬於2026年下半年啟動模擬試行。台灣碳權交易所與台灣證券交易所攜手台灣大學，共商ETS下農業轉型與資源循環的新布局。

碳交所與台灣大學9日共同舉辦「總量管制下的自然碳匯：土壤碳匯與循環經濟的未來」座談會，邀集農業部及學研專家，就ETS、自然碳匯與循環經濟等關鍵淨零議題進行研討。

碳交所總經理陳脩文指出，以強制性ETS搭配自願性碳信用抵換機制，為目前國際主流的混合型碳定價。而自然碳匯與資源循環均為台灣淨零轉型的關鍵戰略，隨著環境部公布土壤碳匯方法學以及循環經濟路徑圖草案，企業有望將農地減量與資源循環成效轉化為碳資產，進而帶動農產業綠色轉型。

台灣大學農業化學系特聘教授許正一探討如何透過農業剩餘資材，加速土壤碳增匯，以提升有機碳的穩定性。他表示，透過施用黑水虻、有機肥料等生物資材，可降低養分流失及強化增匯潛力。

農業部資源永續利用司科長王怡絜指出，農業部正導入土壤光譜分析技術以縮短量測期程，並建立台灣土壤碳儲圖資，同時啟動「農業場域溫室氣體自願減量業參計畫」示範案例，透過公私協力將碳匯轉化為具體減量成效。

台灣大學農業化學系教授王尚禮強調，土壤固碳屬動態收支管理，為確保減量額度的真實性，建議透過緩衝儲備機制，因應天災造成的逆轉風險，並透過風險分散與定期監測，維持碳權在計入期中的有效性。

台灣大學實驗林管理處副處長江博能則指出，自然碳匯易受氣候與環境因子干擾而具不確定性，因此進入市場的碳權應遵守嚴格的保守性原則，企業應將自然碳匯定位為減排的輔助工具，並以品質為優先考量。

台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授李叢禎表示，農業循環經濟必須透過制度設計，將外部成本內部化並解決資訊不對稱導致的「市場失靈」，而ETS與自願減量機制是驅動產業發展的「放大器」，藉由導入價格訊號與標準驗證，能將減量成效轉化為可定價的資產，進而促成投資並帶動循環經濟模式的規模化擴散。

台灣大學生物環境系統工程學系教授范致豪則分享，循環經濟並非單純回收，應自源頭導入「生態化設計」以達成廢棄物最小化，並呼籲企業應從「降階回收」轉向「升級回收」，以創造更高的循環經濟價值。（編輯：張均懋）1150210