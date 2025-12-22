碳交所舉辦「ETS制度核心挑戰與國際經驗線上國際研討會」

碳交所舉辦「ETS制度之核心挑戰與國際經驗線上國際研討會」。

因應全球碳定價制度加速推進，臺灣正處於由碳費制度邁向總量管制及排放交易制度(ETS)與深化國際接軌之關鍵階段。臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所及國立中山大學碳權研究與服務中心日前舉辦「奠基與展望：臺灣ETS制度之核心挑戰與國際經驗」線上國際研討會，邀集臺、日、韓碳定價制度專家，深入交流東亞地區ETS制度設計與實務經驗，共同探討臺灣可行之制度路徑，吸引近300名業界先進線上參與。

臺灣碳權交易所總經理陳脩文於開場致詞中指出，環境部已於今年初宣布推動臺灣排放交易制度（TW ETS）之藍圖，並規劃於2026年下半年啟動模擬試行。碳交所作為碳市場之關鍵平台，正積極完善市場基礎建設，為未來交易市場提供穩定且透明之運作環境，並期待透過持續借鏡國際經驗與深化跨國合作，為企業轉型提供經濟誘因，同時支持AI與綠色科技等關鍵產業之永續發展。

國立中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政教授則指出，ETS優勢在於可提供明確減排目標與實施路徑，惟設定排放上限時仍將考量當前國家產業政策與整體經濟發展，並強調臺日韓在產業結構與發展路徑上具高度相似，於碳定價制度之設計與實施上具高度互學潛力。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說明未來臺灣ETS制度的設計重點，並指出考量我國製造業排放占比高，ETS必須在減碳雄心與產業發展之間取得平衡，尤其碳費制度已於2025年上路，並將於2026年開始徵收，為使碳費與ETS順利接軌，臺灣ETS初期將先採企業自願參與及模擬試行方式，持續與利害關係人溝通，期於2030年前逐步完備ETS相關法制與市場基礎，避免重複管制。

日本早稻田大學教授有村俊秀分享日本GX-ETS推動經驗指出，日本在制度初期結合企業自願參與機制，並搭配規模20兆日圓之經濟轉型公債，以降低產業投入阻力並建立市場運作基礎。隨著GX-ETS於2026年轉為全國強制性制度，日本亦將透過設定市場價格上下限等配套機制，兼顧產業競爭力與減碳投資誘因。

韓國Ecoeye資深研究員MaureenLee分享韓國K-ETS十年來之發展經驗，並表示制度初期因排放上限較為寬鬆、免費配額比例偏高等因素，導致市場價格訊號不足，未來第四階段(2026年-2030年)將透過收緊排放上限、提高配額拍賣比例，並導入韓國K-MSR（市場穩定儲備機制），以強化碳市場韌性與流動性。

政大國際經營與貿易學系教授、前環境部政務次長施文真從學理基礎及國際實務出發，指出穩健之ETS制度須建立在「環境完整性」、「經濟效率」與「政治可接受性」三大支柱上，並強調ETS制度設計各項要素環環相扣，應兼顧國家法律架構、減碳政策目標與產業結構特性，以建構符合各國發展需求之制度體系。

綜合座談由國立中山大學碳權研究中心組長王右仁助理教授擔任主持人，就臺灣推動ETS制度過程中，如何爭取產業支持、設定合理排放上限等關鍵議題向各國專家請益。與談人一致認為，臺灣於ETS制度建構初期，應透過試行機制與誘因設計，逐步建立企業對制度之預期與信任。日本GX-ETS初期採取由下而上之政策制定方式以凝聚利害關係人共識，可作為臺灣實務推動之借鏡；而韓國K-ETS第四階段已規劃將總量排放上限與2035年國家自定貢獻（NDC）對齊，亦可供臺灣未來設定總量目標之參考；而臺灣未來如何設計並穩步推進ETS之階段性實施，成為接下來之關鍵議題。

本次研討會透過跨國專家經驗分享與交流，為臺灣接軌國際碳定價制度提供重要政策參考。隨著臺灣已於今年正式啟動碳費制度，未來將逐步建構涵蓋自願減量專案、總量管制與排放交易制度，以及碳邊境調整機制（CBAM）之完整碳定價體系。臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將持續配合國家淨零政策，搭建跨國交流平台、深化產業合作，助力臺灣成為亞洲具指標性的氣候治理與碳市場發展典範。