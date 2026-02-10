碳交所、證交所攜手台大 共商ETS下農業轉型與資源循環新布局

「總量管制下的自然碳匯：土壤碳匯與循環經濟的未來」座談會出席者合影 。

▲「總量管制下的自然碳匯：土壤碳匯與循環經濟的未來」座談會出席者合影 。

因應國發會淨零十二項關鍵戰略之「自然碳匯」與「資源循環零廢棄（循環經濟）」，及臺灣總量管制與排放交易（TW ETS）擬於今年下半年啟動模擬試行，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與臺灣大學日前舉辦「總量管制下的自然碳匯：土壤碳匯與循環經濟的未來」座談會，邀集農業部及學研專家，就近期受關注之ETS、自然碳匯與循環經濟等關鍵淨零議題進行研討。

廣告 廣告

臺灣碳權交易所總經理陳脩文開場時指出，以強制性ETS搭配自願性碳信用抵換機制為國際主流之混合型碳定價實務，而自然碳匯與資源循環均為我國淨零轉型的關鍵戰略，隨著環境部公布土壤碳匯方法學以及循環經濟路徑圖草案，企業有望將農地減量與資源循環成效轉化為碳資產，進而帶動農產業綠色轉型。

臺灣大學農業化學系許正一特聘教授探討如何透過農業剩餘資材加速土壤碳增匯，以提升有機碳之穩定性，並表示透過施用黑水虻、有機肥料等生物資材，可降低養分流失及強化增匯潛力。農業部資源永續利用司王怡絜科長指出，農業部正導入土壤光譜分析技術以縮短量測期程，並建立國內土壤碳儲圖資，同時，亦啟動「農業場域溫室氣體自願減量業參計畫」之示範案例，透過公私協力將碳匯轉化為具體減量成效。

臺灣大學農業化學系王尚禮教授強調土壤固碳屬動態收支管理，為確保減量額度之真實性，建議透過緩衝儲備機制，因應天災造成之逆轉風險，並透過風險分散與定期監測，維持碳權在計入期中的有效性。臺灣大學實驗林管理處江博能副處長則指出，自然碳匯易受氣候與環境因子干擾而具不確定性，因此，進入市場的碳權應遵守嚴格的保守性原則，而企業應將自然碳匯定位為減排的輔助工具，並以品質為優先考量。

臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所李叢禎教授表示，農業循環經濟必須透過制度設計，將外部成本內部化並解決資訊不對稱導致的「市場失靈」，而ETS與自願減量機制是驅動產業發展的「放大器」，藉由導入價格訊號與標準驗證，能將減量成效轉化為可定價的資產，進而促成投資並帶動循環經濟模式的規模化擴散。

臺灣大學生物環境系統工程學系范致豪教授則分享，循環經濟並非單純回收，而應自源頭導入「生態化設計」以達成廢棄物最小化，並呼籲企業應從「降階回收」轉向「升級回收」以創造更高的循環經濟價值。針對技術落地的挑戰，范教授建議應建立具競爭力的商業模式以克服規模化瓶頸，透過實質的生產與消費模式轉變，厚植產業永續動能。

綜合座談由臺灣大學農業經濟學系張宏浩特聘教授擔任主持人，針對「總量管制對自然碳匯的挑戰」及「循環經濟的跨產業佈局」等議題進行交流。與談專家指出，企業應從追求單一碳權價值（扣抵碳排放責任）轉向重視自然碳匯背後的生物多樣性與 ESG 附加價值，並透過公私協力以及自願減量機制，平衡減量或增匯的執行成本以強化淨零轉型動能。此外，應利用 AI科技落實供應鏈溯源監測，發展農業與高科技業間的產業共生，從源頭控管提升循環經濟產品的末端競爭力。

本次座談會深入解析總量管制下自然碳匯與循環經濟所面臨之現實挑戰，並指引產業界未來發展趨勢與應對策略，期能助力我國低碳永續農業和循環經濟之健全發展。為進一步培育國內自然碳匯與循環經濟相關人才，臺灣碳權交易所2026（今）年亦攜手國內外權威機構開設專業課程，除與農業部林業試驗所合作推出國內首創之「森林碳匯專案實務課程」外，亦將與英國標準協會（BSI）合作開辦「ISO 59004 循環經濟課程」，以強化我國淨零基礎建設，相關課程資訊歡迎至碳學堂網站(https://www.tcx.com.tw/learn/studio/list?type=studio)進一步了解。