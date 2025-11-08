碳佐麻里連傳愛14年 邀偏鄉孩童歡度感恩童樂日

佳佳(中間短髮)第一次在外登台，演出練習許久的烏克麗麗。（圖：伊甸基金會提供）

「碳佐麻里餐飲系列」連續14年舉辦公益行動，支持伊甸基金會「象圈工程計畫」。今年，除了捐出30萬元，協助偏鄉學童課後照顧與才藝學習經費外，今（8日）更攜手「誠品生活台南」，舉辦「碳佐麻里 愛無距離 感恩童樂日」，邀請伊甸課輔班學童走進碳佐麻里台南新興園區，度過歡笑的一天。

活動安排孩子們於誠品生活台南翻閱繪本、體驗閱讀樂趣，並前往「移動Fun樂園」盡情暢玩。現場亦預備表演舞台，讓孩子們大方展現才藝班學習成果——從烏克麗麗、小提琴到K-POP熱舞，每一個笑容、每一次掌聲，都洋溢著被愛包圍的喜悅與自信。

廣告 廣告

其中來自臺南西港以勒之家（伊甸合作課輔據點）的佳佳，特別上台表演烏克麗麗。今年就讀國小二年級的她，學習總是落後同儕，直到加入烏克麗麗才藝班後，佳佳的世界才開始改變。如今的佳佳，自信地站上舞台演奏烏克麗麗，不僅是靠自己的努力，更因為在以勒之家，她感受到被接納與被愛的力量。

碳佐麻里台南區督導陳鈺婷表示，碳佐麻里餐飲系列一路走來，始終把『回饋社會』，當作企業的重要責任。與伊甸基金會攜手同行十四年，深知偏鄉的孩子，需要的不只是物資，更需要長期的陪伴與機會。希望透過實際行動支持，讓孩子們在安心學習的環境中發揮潛能，勇敢築夢，讓愛的循環持續延展。

伊甸資源發展處處長黃子倢表示，伊甸長期致力於守護弱勢學童的學習與成長，透過課後照顧與多元才藝課程，陪伴孩子在安全的環境中，穩定的學習與探索，幫助他們找到自信與方向。感謝碳佐麻里多年來的愛心相挺，成為偏鄉孩子最溫柔的後盾。（陳婉玲報導）