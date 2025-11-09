碳佐麻里連續14年捐助伊甸學習經費 攜手誠品台南邀偏鄉孩子歡度童樂日

碳佐麻里連續十四年捐助伊甸學習經費，今年並攜手誠品台南，邀偏鄉孩子歡度童樂日。（記者李嘉祥攝）

▲碳佐麻里連續十四年捐助伊甸學習經費，今年並攜手誠品台南，邀偏鄉孩子歡度童樂日。（記者李嘉祥攝）

碳佐麻里餐飲系列連續14年舉辦「碳佐麻里 愛無距離」公益行動，支持伊甸基金會「象圈工程計畫」，今年除捐出30萬元協助偏鄉學童課後照顧與才藝學習經費，並攜手誠品生活台南舉辦「碳佐麻里 愛無距離 感恩童樂日」活動，邀伊甸課輔班的孩子們走進碳佐麻里台南新興園區，度過充滿歡笑的一天。

感恩童樂日活動安排孩子們於誠品生活台南翻閱繪本、體驗閱讀樂趣，並前往移動Fun樂園盡情暢玩，現場亦預備表演舞台，讓孩子們大方展現才藝班學習成果，從烏克麗麗、小提琴到K-POP熱舞，每個笑容及每次掌聲都洋溢著被愛包圍的喜悅與自信。

廣告 廣告

來自臺南西港以勒之家（伊甸合作課輔據點）的佳佳今年就讀國小二年級，因父母忙於工作，少有時間關心其課業，剛來課輔班時，要完成每天回家作業都不是件容易的事，需靠老師鼓勵才能完成，直到加入烏克麗麗才藝班後，因被音樂吸引，每天都會提早到課輔班把作業完成，再進行烏克麗麗練習；在長時間的努力與老師陪伴下逐漸克服困難，也因記憶音符練習提升對數字敏感度，如今已能自信站上舞台演奏烏克麗麗。她的轉變，不僅是靠自己的努力，更因為在以勒之家，她感受到被接納與被愛的力量。

伊甸基金會表示，以勒之家所在社區面臨人口老化與年輕人外移的困境，許多孩子來自隔代或新住民家庭，父母大多年紀稍長，教育程度不高，難以輔導孩子課業，這裡提供課業輔導與多元才藝課程，對這些孩子而言，以勒之家不只是課輔班，更像是社區裡的第二個家，在這裡能安心學習，也讓他們重新找到自信與希望。

碳佐麻里台南區督導陳鈺婷說，碳佐麻里餐飲系列一路走來，始終把回饋社會當作企業的重要責任，與伊甸基金會攜手同行14年，深知偏鄉孩子需要的不只是物資，更需要長期的陪伴與機會，希望透過實際行動支持，讓孩子們在安心學習的環境中發揮潛能，勇敢築夢，讓愛的循環持續延展。

伊甸資源發展處處長黃子倢指出，伊甸長期致力於守護弱勢學童的學習與成長，透過課後照顧與多元才藝課程陪伴孩子，在安全的環境中穩定學習與探索，協助找到自信與方向，感謝碳佐麻里多年來的愛心相挺，成為偏鄉孩子最溫柔的後盾，也呼籲社會大眾多支持「偏鄉課後照顧計畫」，為更多孩子，種下出發追夢的勇氣。