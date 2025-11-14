碳基科技1.5億得標中科院委製案 銳鳶二型無人機即將量產

碳基科技於13日正式取得國家中山科學研究院「銳鳶二型無人機」委製案，以最有利標取得決標，金額新台幣1億5047萬3389元。碳基科技強調，將依中科院規劃承製無人機核心複材結構與整合項目，成為推動量產的關鍵戰力，象徵國防無人機國產化開創新局。

碳基指出，中科院在無人機研發、任務系統規劃與戰力架構設計上具備高度專業，是推動國防自主的重要引擎。銳鳶二型近年快速升級，從情監偵平台進化為兼具攻防與多任務能力的戰術級無人機，可執行海洋偵搜、監控、反潛與打擊等任務，展現台灣於無人機科技與自主國防能量上的重大突破。

碳基表示，碳基長期深耕軍用無人機複材、航太級結構與精密製程，並與中科院合作多年，在材料工藝、系統整合與量產驗證方面累積扎實能量。本案將依中科院規劃，加速複材製作、組裝整合與測評驗收，確保如期如質交付，協助提升國內自主無人機產能與整體戰備。

碳基董事長陳文宏表示，無人機已成全球國防戰力核心，碳基科技長期與中科院合作，深刻感受到其卓越的研發能力及嚴謹的專案管理，使銳鳶二型前瞻應用備受期待。碳基將持續強化技術與製程，為台灣國防科技創新貢獻更多力量。

碳基執行長游沛文指出，為了建構海、陸、空一體的聯防解決方案，碳基今年積極投入新品開發。「碳險家一號」無人船完成公開展演後，公司又持續投入6至9米級無人船產製；同時，軍備局啟動多型無人機徵案，碳基也攜手產業夥伴全力投入研發每一款無人機，無役不與，展現國機國造的決心。

