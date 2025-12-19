碳封存不分規模全納環評！環境部預告新制

環境部19日預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，擬把不分規模大小、實驗性質與否只要是碳封存一律都要實施環評。（報系資料照）

為了達到2050淨零碳排，國發會日前提出12項關鍵戰略、其中一項為碳封存，但環境部仍未提出「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」前，環境部19日預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，擬把不分規模大小、實驗性質與否只要是碳封存一律都要實施環評。

為朝2050淨零目標邁進，國發會2022年12月與8個相關部會公布12項關鍵戰略，而在碳捕捉利用及封存（CCUS）部分，訂定目標為2030年達176萬至460萬噸。

廣告 廣告

環境部環境保護司長徐淑芷表示，若依預告的應實施環評標準，則未來無論規模大小的碳封存均得實施環評後才能執行開發行為。

先前中油及台電分別透過「變更內容對照表」在苗栗鐵砧山及台中火力電廠經環評大會同意可執行碳封存作業，徐淑芷說，該2項開發行為皆是在原本的開發行為不同來變更，至於未來變更後是否要重提環評則要依「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」來認定。

此外，因應立法院近日三讀修正《環評法》加嚴光電環評，環境部也直接於認定標準中載明光電環評直接適用母法規定。

更多中時新聞網報導

過半廠家碳費享2折 環團表憂心

校園團膳廚餘解套 環部：可養豬

陳芳語抱病拍MV 挑戰高倍數對嘴