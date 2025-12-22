碳封存會誘發地震？專家揭「不外洩」關鍵

碳捕捉與封存是捕捉工廠排放或大氣中的二氧化碳，灌入地底封存的技術，政府已設定2035年封存600萬噸二氧化碳目標。（本報資料照片）

碳捕捉與封存是捕捉工廠排放或大氣中的二氧化碳，灌入地底封存的技術，政府已設定2035年封存600萬噸二氧化碳目標，但目前中油擬在苗栗鐵砧山灌注30萬噸二氧化碳，引起民眾擔憂誘發地震、外洩。學者表示，目前灌注技術成熟，並會搭配監測，不易引發這些問題，但各地地質不同且國人疑慮仍在，未來進行百萬級碳封存之前，應進行小規模試驗，並邀請居民參與，較能推動順利。

響應國家政策，台電擬在台中發電廠北側廚槽區建置碳封存試驗場，預計灌注3萬噸二氧化碳，並於112年通過環評審查；中油則規畫在苗栗鐵砧山封存30萬噸的二氧化碳，儘管於112年通過環評審查，卻被民眾視為鄰避設施。

為強化碳封存場址管理，環境部正研擬「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」，環境部氣候署組長陳宜佳指出，主要規範封存場址通過環評後，需向環境部申請取得封存核准，並在注入作業期間進行監測、申報、風險管理、補救措施，封井後須監測及申報至少20年，盼今年底前預告，明年公告上路。

中央大學碳封存及地熱研究中心主任林澱順解釋，二氧化碳灌注至深於800公尺地底，因上有蓋岩層，可阻絕二氧化碳上移，過程中搭配監測，確保蓋岩層不破裂，就能避免誘發地震，目前國際發展灌注技術也相當成熟，不易致外洩。

他指出，隨著環境部管理辦法上路，加上環評把關，能確保碳封存在地質安全的環境下進行，不過鑑於台灣處在地震帶，國人仍擔憂誘發地震，加上各縣市地質條件不同，建議未來欲進行每年封存100萬噸的商業規模碳封存之前，應進行小規模試驗確保其安全性，並邀請當地民眾參與。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉則表示，目前各國針對電廠進行的碳捕捉與封存沒有成功案例，尤其二氧化碳若大量外洩，排擠空氣中的氧氣，恐造成人及動物生命危險，需要相當嚴格的監測，但過去國內進行的碳封存試驗，大眾都不清楚是否落實監測，推動節約能源及再生能源才能真正減碳。

