碳封存監控20年 專家：納居民參與

碳捕捉與封存，是捕捉工廠排放或大氣中原有的二氧化碳，並灌入地底封存的技術，但民眾擔憂誘發地震、外洩。環境部昨預告管理辦法，要求事業封存期間及封井後20年，應設資訊公開平台即時揭露地層壓力、地震等監測資訊，最快明年2月中旬上路。學者則建議，因各地地質不同且國人疑慮仍在，未來進行百萬級碳封存前，應先小規模試驗，並邀請居民參與，較能推動順利。

環境部昨預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，規範封存場址通過環評後，事業需向環境部申請取得封存核准，申請所需文件包含地質探勘同意文件、通過環評的書件及審查結論、說明緊急應變規畫及補救措施的計畫等，封存核准有限期限10年，屆滿前可申請展延，封井後還需至少監測20年。

廣告 廣告

草案也規範，事業進行碳封存期間以及封井後，均須定期申報監測資料，並即時上傳地層壓力、二氧化碳濃度與地震等資訊。環境部氣候變遷署組長陳宜佳指出，考量到國人較不了解碳封存，事業應建立資訊公開平台，揭露封存場址、計畫內容及即時監測結果。

陳宜佳補充，中油鐵砧山碳捕存及台電在台中電廠的碳捕存試驗計畫2案，因在《氣候變遷因應法》修正前就已經行政院核定，可免同意探勘文件，但仍須依法提出封存核准申請。

中央大學碳封存及地熱研究中心主任林澱順則表示，二氧化碳灌注處上有蓋岩層，可阻絕二氧化碳上移，再搭配監測，確保蓋岩層不破裂，就能避免誘發地震，目前國際的灌注技術也相當成熟，不易致外洩，隨著碳封存管理辦法上路，加上環評把關，能確保碳封存在地質安全的環境下進行。

他也建議，未來欲進行每年封存100萬噸的商業規模碳封存之前，應進行小規模試驗確保其安全性，並邀請當地民眾參與。