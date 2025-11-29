碳封存誘發地震？ 小到人體無感

國人對碳封存陌生，地質學者指出，截至二○二四年，全球營運中碳封存場域共五十處，並集中在美洲，已是一項成熟技術，過去業界憂心封存過程可能誘發地震，但三、四十年來僅發生人體無感的極小地震，封存的碳遇大地震都未曾外洩。

台大地質系教授郭陳澔指出，民眾可想像灌注碳到深層地底宛如通水管，通水管壓力要控制適中，過大恐造成管線破裂；二氧化碳被捕捉時是氣態，打到地下八百公尺以下的深度時，會介於氣態和液態之間的超臨界狀態。當二氧化碳進地底遇到鐵、鎂等礦物質後會有礦化反應，逐漸變得像岩石般回化，就像樹木吸收二氧化碳轉化成木材。儲存二氧化碳的地層為砂岩層，上層是具有封頂效果的頁岩層，確保碳不外洩，目前碳儲集層的深度在地下八百到三千公尺之間。

郭陳澔說，碳封存已有一套選址及管理應變的規範準則，台灣西部麓山帶、桃園台地、西部平原、台灣海峽等，都是評估後碳封存的可行區域，其中海域可封存的碳量又比陸地多，環境衝擊也相對小。

碳封存風險主要是碳外洩和汙染地下水，郭陳澔說，碳若外洩，等於「做白工」又回到環境中；若二氧化碳逸出與地下水結合，會形成碳酸，導致地下水酸化，可能溶解岩石中的礦物質，改變地層的滲透性，若洩漏至地表時會飲用水質。不過，國際的碳封存經驗中，上述風險都被控制得很好，包含幾次大地震之後，封存的碳都沒有變化。另如誘發地震的憂心，實務上只發生地震測儀測得到、但人體無感的輕微地震。

中央大學地球科學系教授顏宏元說，二氧化碳封存可概分為「構造封存」及「地層封存」，前者是將碳灌入原來儲存豐富天然氣的地下空間，台灣有不少這樣的構造，如苗栗中油的鐵砧山油氣場就打算這樣做。

顏宏元說，因為碳會跑進地層的孔隙中，壓力改變原本的平衡狀態，一定會發生小規模的地震，根據全球上百個百萬噸級的商業運轉封存場的監測資料，測到地震規模都在三以下。

