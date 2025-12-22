碳捕存納管！環境部預告封存辦法 監測至少20年

環境部今日預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案。（本報資料照片）

環境部今日預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，規範封存場址通過環評後，事業需向環境部申請取得封存核准，封井後還需監測至少20年，並即時上傳地層壓力、地震等資訊，並設資訊公開平台，揭露監測結果。若封存期間發生異常，政府還可令事業進行額外補救或強制封井。

環境部說明，「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案規範封存核准有效期限為10年，期限屆滿前得申請展延，事業申請封存核准前，須先取得地質探勘同意文件，以確認場址具備封存的適宜性，並避免開發衝突。而申請封存核准應備文件，還包含通過環評審查的書件及審查結論，以及試驗計畫或執行計畫內容。

環境部表示，其中試驗計畫或執行計畫內容，應包括封存方法、目標量、作業期程、環境監測、補救措施、緊急應變及財務安全規畫等。

環境部指出，事業封井後至少監測20年，但為確保事業具備足夠財力應對潛在風險及執行長期監測，應提具環境損害責任保險或財務保證。封存及封井後，須定期申報監測資料，並即時上傳地層壓力、二氧化碳濃度與地震等資訊，事業還應設資訊公開平台，揭露封存場址、計畫內容及監測結果。

若封存期間發生異常，環境部表示，草案規範事業應依核准的補救措施及緊急應變計畫執行，包括封存場址操作條件及異常情形判識基準、停止灌注與重新啟動門檻及程序。必要時，中央主管機關得命事業執行額外補救或強制封井等措施。

此外，草案也規範，封存的二氧化碳來源應於國內捕捉，若封存核准撤銷或廢止，仍應進行後續場址安全維護監測。

環境部補充，該辦法上路前既有的試驗計畫，例如中油公司鐵砧山碳捕存及台電公司台中電廠碳捕存試驗計畫二案，已在氣候變遷因應法修正前經行政院核定，可免同意探勘文件，逕依本管理辦法提出封存核准申請，且2案位屬已通過環評的開發計畫範圍，並已通過環評變更審查，毋須重新辦理環境影響評估。

