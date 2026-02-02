碳排配額遞減、總量緊縮 歐盟碳價漲勢確立

（中央社倫敦1日綜合外電報導）分析市場微幅上調未來幾年歐盟碳價預測，同時預期2026年市場交易將呈劇烈波動。歐盟藉「減少免費配額」與「收緊總量上限」兩大政策工具強化企業減碳誘因，墊高碳價上漲預期。

路透社報導，歐盟的「排放權交易系統」（ETS）是歐洲抑制溫室氣體排放的主要工具。在這項制度下，製造商、電力公司與航空公司等必須為每排放一公噸二氧化碳取得或購買相應的排放配額。

根據對10位分析師的調查預測，歐盟碳排配額（EUA）2026年平均價格預估為每公噸92.65歐元、2027年為107.29歐元，較去年10月預測的2026年91.11歐元與2027年106.94歐元微幅上調。

碳市場在2026年開年以來出現劇烈波動，目前歐盟碳排放基準合約交易價格約為每公噸84歐元，但曾在1月15日盤中一度觸及93.80歐元的近兩年半新高。

能源與商情公司Rystad Energy碳市場與政策高級數據分析師朱契爾（Noemi Zurcher）表示，短期內歐盟的碳價仍將與天然氣價格高度相關，但隨過去享有免費碳排配額者逐步失去配額，會反映出真實的碳市場需求與價格。

歐洲基準天然氣價格今年以來已大漲約40%，主因是歐洲天然氣庫存量下降，以及美國遭遇嚴寒天氣衝擊液化天然氣的生產與出口。

歐盟正逐步削減在ETS制度下提供給產業的免費排放配額，迫使企業加大自行購買配額量，從而強化減排誘因；在ETS制度下，各產業可排放的總量上限也會隨時間逐步下調。

淨零減排諮詢公司Veyt的碳市場分析主管費爾海姆（Haege Fjellheim）說：「我們預期自2027年起，隨年度市場供需結構趨緊，歐洲碳價將在未來幾年大幅上升。」（編譯：陳亦偉）1150202