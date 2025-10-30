碳排量比飛機更高 當「海上移動城市」郵輪成永續旅遊難題

疫情過後，全球郵輪旅遊強勢回歸。根據國際郵輪協會統計，2024年郵輪旅客達3460萬人次，創下歷史新高，復甦速度甚至超越整體觀光業。首搭族與年輕族群成長迅速，40歲以下乘客占三分之一。國際郵輪協會澳大拉西亞分會執行董事卡茲（Joel Katz）笑說：「郵輪不再專屬於新婚夫婦或銀髮族。」然而，在旅遊熱潮背後，郵輪高碳排與高污染問題仍待解決，為觀光產業的永續轉型帶來挑戰。

加勒比海是全球最熱門的郵輪旅遊勝地。圖為台灣邦交國聖露西亞，面積只有半個桃園大，但旺季常有多艘大型郵輪同時造訪，市區交通瞬間塞爆。攝影：黃小莫

國際郵輪協會（CLIA，Cruise Lines International Association）是全球最大的郵輪行業貿易協會，大多數郵輪公司都是其會員。卡茲在GSTC2025全球永續旅遊論壇上分享郵輪旅遊最新趨勢時指出，郵輪業雖僅占全球旅遊業不到2%，卻每年為各旅遊目的地貢獻超過1680億美元（約新台幣5.15兆）經濟產值，創造160萬個就業機會。其中，加勒比海是全球最熱門的郵輪航線，歐洲居次。

台灣近年也積極發展郵輪旅遊，根據國際郵輪協會的年度報告，2024年台灣在全球市場排名第15、亞洲第五，台灣郵輪遊客約20萬人，較2023年成長45%。台灣郵輪客平均年齡為46.1歲，平均航程2.6天，少於亞洲各國平均四天，主要旅遊目的地集中在亞洲地區。亞洲前四大市場分別為中國、新加坡、印度與日本。

台灣港務公司指出，今年基隆港郵輪遊客人次可望復甦至疫情前水準，且高價、奢華、探險型郵輪皆增加，顯示更多高端客透過郵輪造訪台灣。攝影：黃小莫

郵輪猶如「海上移動城市」 蓬勃發展也帶來環境壓力

近幾十年來，郵輪規模持續擴張，約90%的郵輪可載超過千名乘客，而「巨型郵輪」更能容納6000名乘客與2000名船員，幾乎具備完整的度假村功能，包括住宿、餐飲、醫療支援、交通與娛樂等，堪稱「海上移動城市」。

《郵輪旅遊對環境與人類健康的影響》研究指出，促成郵輪觀光蓬勃發展的因素包括：載客量提升、港口設施普及、新技術應用，以及船上與岸上活動多樣化，以滿足消費者需求，郵輪產品供給也變得更加多元，一方面，有小型探險或奢華郵輪，前往偏遠且脆弱的海洋環境，另一方面，有如「海上城市」般的大型郵輪，航行於加勒比海、地中海與西北歐等熱門航線。

這些趨勢雖推動旅遊經濟，也加劇海洋污染與碳排壓力，郵輪輕鬆航行旅遊的背後，常被忽視其對環境造成的影響，研究也指出，郵輪碳排放強度甚至高於航空運輸，而且雖然郵輪僅占全球航運業不到1%，但郵輪旅遊產生的廢棄物卻高達全球航運業的1/4，以及郵輪造成的空污、水污和對脆弱棲地與物種的衝擊。

郵輪產業雖然積極推動永續轉型，但猶如海上城市航向偏遠海域，仍對環境生態造成影響。圖為輪郵造訪挪威北極圈漁村小鎮瓦爾德（Vardø）。攝影：黃小莫

航空、郵輪高碳排難解 透過供應鏈推動岸上行程永續

觀光產業中，航空與郵輪是兩大高碳排來源。雖然GSTC全球永續旅行委員會已為觀光業制定永續旅遊標準，但目前範圍主要聚焦於旅遊目的地、飯店、旅遊業者、會展與景點，並未涵蓋航空與郵輪。

GSTC執行長德本（Randy Durband）在GSTC 2025論壇記者會上表示，航空能源在短期內很難完全轉為潔淨燃料，而這對觀光業減碳造成壓力，尤其是島嶼目的地。因此，觀光產業現階段能做的，是在遊客抵達後，提供更永續的旅遊體驗。

郵輪產業則嘗試從供應鏈切入並推動改變，例如皇家加勒比集團（Royal Caribbean）與地中海郵輪（MSC Cruises）等大型業者，已公開承諾，岸上觀光行程將優先合作取得永續認證的在地旅遊業者。這個做法就像蘋果等電子業大品牌推動淨零轉型時，要求供應鏈同步改變一樣，郵輪公司也利用採購的影響力，帶動觀光業永續發展。

國際郵輪協會澳大拉西亞分會執行董事卡茲，在GSTC 2025 全球永續旅遊論壇上，帶來郵輪旅遊最新趨勢。影片來源：GSTC提供

郵輪產業打造新船隊 目的地預先規劃避免衝擊

卡茲表示，全球郵輪公司正投資超過700億美元（約新台幣2.15兆）打造新一代船隊，預計至2036年將有81艘新郵輪下水，包括大、中、小型船隻皆有，使用液化天然氣（LNG）、甲醇、生質燃料與混合動力等新技術，目標在2050年前實現淨零排放。

產業趨勢顯示，遊客疫情後更崇尚「真實體驗」，這帶動了探險和奢華郵輪的市場增加，卡茲強調：「脫碳（decarbonization）是我們目前最重要的使命，新船的壽命長達30年，將成為郵輪航行以來最潔淨、能源效率最高的船隻。」

為了推動產業邁向永續觀光，國際郵輪協會也推出《負責任旅遊指導原則》，強調目的地管理與社區合作，鼓勵郵輪公司透過在地採購、創造就業機會與保護文化遺產，並鼓勵遊客在地消費，讓旅遊目的地變得更好。協會每年亦發布《環境技術與實踐報告》，追蹤船隊在能源效率、減排技術與燃料轉型方面的進展。

卡茲在論壇上分享了一個澳洲小社區的慘痛經驗：虔誠的居民們週日上教堂，社區所有商店都關門，結果郵輪卻在週日靠港，大量乘客瞬間湧入，造成居民與遊客雙方都很不滿。

「但郵輪不會『突然出現』！郵輪航程通常會提前兩年以上規劃。」他提醒，所以社區、港口與接待單位必須事先協調，設定接待的條件與時機，讓船隻在適合的時間抵達、社區能準備妥當，避免過度擁擠與生態壓力，這樣才能讓每個人都能從中受益，達到雙方共榮的永續目標。