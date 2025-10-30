碳排量比飛機更高 當「海上移動城市」郵輪成永續旅遊難題
疫情過後，全球郵輪旅遊強勢回歸。根據國際郵輪協會統計，2024年郵輪旅客達3460萬人次，創下歷史新高，復甦速度甚至超越整體觀光業。首搭族與年輕族群成長迅速，40歲以下乘客占三分之一。國際郵輪協會澳大拉西亞分會執行董事卡茲（Joel Katz）笑說：「郵輪不再專屬於新婚夫婦或銀髮族。」然而，在旅遊熱潮背後，郵輪高碳排與高污染問題仍待解決，為觀光產業的永續轉型帶來挑戰。
國際郵輪協會（CLIA，Cruise Lines International Association）是全球最大的郵輪行業貿易協會，大多數郵輪公司都是其會員。卡茲在GSTC2025全球永續旅遊論壇上分享郵輪旅遊最新趨勢時指出，郵輪業雖僅占全球旅遊業不到2%，卻每年為各旅遊目的地貢獻超過1680億美元（約新台幣5.15兆）經濟產值，創造160萬個就業機會。其中，加勒比海是全球最熱門的郵輪航線，歐洲居次。
台灣近年也積極發展郵輪旅遊，根據國際郵輪協會的年度報告，2024年台灣在全球市場排名第15、亞洲第五，台灣郵輪遊客約20萬人，較2023年成長45%。台灣郵輪客平均年齡為46.1歲，平均航程2.6天，少於亞洲各國平均四天，主要旅遊目的地集中在亞洲地區。亞洲前四大市場分別為中國、新加坡、印度與日本。
郵輪猶如「海上移動城市」 蓬勃發展也帶來環境壓力
近幾十年來，郵輪規模持續擴張，約90%的郵輪可載超過千名乘客，而「巨型郵輪」更能容納6000名乘客與2000名船員，幾乎具備完整的度假村功能，包括住宿、餐飲、醫療支援、交通與娛樂等，堪稱「海上移動城市」。
《郵輪旅遊對環境與人類健康的影響》研究指出，促成郵輪觀光蓬勃發展的因素包括：載客量提升、港口設施普及、新技術應用，以及船上與岸上活動多樣化，以滿足消費者需求，郵輪產品供給也變得更加多元，一方面，有小型探險或奢華郵輪，前往偏遠且脆弱的海洋環境，另一方面，有如「海上城市」般的大型郵輪，航行於加勒比海、地中海與西北歐等熱門航線。
這些趨勢雖推動旅遊經濟，也加劇海洋污染與碳排壓力，郵輪輕鬆航行旅遊的背後，常被忽視其對環境造成的影響，研究也指出，郵輪碳排放強度甚至高於航空運輸，而且雖然郵輪僅占全球航運業不到1%，但郵輪旅遊產生的廢棄物卻高達全球航運業的1/4，以及郵輪造成的空污、水污和對脆弱棲地與物種的衝擊。
航空、郵輪高碳排難解 透過供應鏈推動岸上行程永續
觀光產業中，航空與郵輪是兩大高碳排來源。雖然GSTC全球永續旅行委員會已為觀光業制定永續旅遊標準，但目前範圍主要聚焦於旅遊目的地、飯店、旅遊業者、會展與景點，並未涵蓋航空與郵輪。
GSTC執行長德本（Randy Durband）在GSTC 2025論壇記者會上表示，航空能源在短期內很難完全轉為潔淨燃料，而這對觀光業減碳造成壓力，尤其是島嶼目的地。因此，觀光產業現階段能做的，是在遊客抵達後，提供更永續的旅遊體驗。
郵輪產業則嘗試從供應鏈切入並推動改變，例如皇家加勒比集團（Royal Caribbean）與地中海郵輪（MSC Cruises）等大型業者，已公開承諾，岸上觀光行程將優先合作取得永續認證的在地旅遊業者。這個做法就像蘋果等電子業大品牌推動淨零轉型時，要求供應鏈同步改變一樣，郵輪公司也利用採購的影響力，帶動觀光業永續發展。
國際郵輪協會澳大拉西亞分會執行董事卡茲，在GSTC 2025 全球永續旅遊論壇上，帶來郵輪旅遊最新趨勢。影片來源：GSTC提供
郵輪產業打造新船隊 目的地預先規劃避免衝擊
卡茲表示，全球郵輪公司正投資超過700億美元（約新台幣2.15兆）打造新一代船隊，預計至2036年將有81艘新郵輪下水，包括大、中、小型船隻皆有，使用液化天然氣（LNG）、甲醇、生質燃料與混合動力等新技術，目標在2050年前實現淨零排放。
產業趨勢顯示，遊客疫情後更崇尚「真實體驗」，這帶動了探險和奢華郵輪的市場增加，卡茲強調：「脫碳（decarbonization）是我們目前最重要的使命，新船的壽命長達30年，將成為郵輪航行以來最潔淨、能源效率最高的船隻。」
為了推動產業邁向永續觀光，國際郵輪協會也推出《負責任旅遊指導原則》，強調目的地管理與社區合作，鼓勵郵輪公司透過在地採購、創造就業機會與保護文化遺產，並鼓勵遊客在地消費，讓旅遊目的地變得更好。協會每年亦發布《環境技術與實踐報告》，追蹤船隊在能源效率、減排技術與燃料轉型方面的進展。
卡茲在論壇上分享了一個澳洲小社區的慘痛經驗：虔誠的居民們週日上教堂，社區所有商店都關門，結果郵輪卻在週日靠港，大量乘客瞬間湧入，造成居民與遊客雙方都很不滿。
「但郵輪不會『突然出現』！郵輪航程通常會提前兩年以上規劃。」他提醒，所以社區、港口與接待單位必須事先協調，設定接待的條件與時機，讓船隻在適合的時間抵達、社區能準備妥當，避免過度擁擠與生態壓力，這樣才能讓每個人都能從中受益，達到雙方共榮的永續目標。
其他人也在看
出國比國旅便宜 議員：問題在「一例一休」
[NOWnews今日新聞]國旅市場低迷，各縣市政府紛紛想方設法刺激消費。台中市議員李中今(29)日質詢指出，觀光不振的根本問題在於休假制度不合時宜，中央推動「一例一休」造成假期過度集中於週末，不僅讓住...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
0元機票3天開搶！直到明年5月都能出國 全台3機場直飛
【記者莊偉祺／台北報導】年底適逢普發萬元，不少民眾都趁機規劃出國旅遊，有航空今起推出限時3天0元機票，直到明年5月底都能飛，可安排跨年之旅等，且北中南機場適用。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
他發現「便宜機票多不含托運」過來人認證：真的可以
歲末年終，許多民眾會利用特休出國旅遊，為了省機票錢，不少人會密切關注便宜機票，不過有網友發現，大多超值機票均不含托運行李，讓原PO相當納悶「真的很多人出國沒帶托運行李嗎？」引發討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 19 小時前
普發一萬放大！這飯店早午餐只要360元、再抽萬元套房
全民普發一萬即將登場，最快11月12日入帳，全民再度迎來大紅包！飯店業者適逢週年慶，推出大利多「現金放大術」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄第二座動物園來了！內門觀光休閒園區預計年底開放，園區亮點資訊一次看！
高雄即將有第二座動物園！全新「內門觀光休閒園區」預計將於今年底全面開放，將結合餐飲、原生動物區、水鳥生態，甚至有叢林體驗，打造成東高雄特色景點，並可串連旗山、美濃發展觀光。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
買到「超便宜機票」 他問：真有人不託運行李嗎？過來人解答了
你喜歡出國玩嗎？會特意找便宜的機票買嗎？有網友非常好奇的問，說常常看到有人分享自己買到便宜的機票，但前提都是「不含託運行李」，他質疑真的很多人出國不用託運行李嗎？話題一出，就引發網友熱烈討論，許多曾經不託運行李出國的人都紛紛現身說法了。鏡報 ・ 19 小時前
2020年新冠疫情：郵輪的消亡之地
新冠疫情爆發後，郵輪業者苦苦掙扎求生，但其中一個選擇是拆解老舊船隻——這為一位攝影師提供了一個獨特的視角。BBC NEWS 中文 ・ 21 小時前
迎草嶺古道芒花季 東北角風管處推出接駁車 (圖)
交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處配合中央社 ・ 1 天前
入關又退關！長榮東京返台班機飄焦味 延誤3小時喊卡
入關又退關！長榮東京返台班機飄焦味 延誤3小時喊卡EBC東森新聞 ・ 20 小時前
團體訂機票「1人想退」別亂改！ 旅遊達人示警：恐害全員飛不成
出國揪團是許多旅客的日常行為，但若團體訂位中，其中1人臨時想改航班或退票，隨意上網操作釀成大災難！旅遊達人「蓋瑞哥」近日提醒，部分航空公司的訂位系統採「整筆訂單綁定」設計，只要以「訂位代碼＋任一旅客姓名」登入修改或退票，整團的機票都有可能一併被取消，導致「1人退票，全員飛不成」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
出入境旅客數大失衡！賴正鎰籲「開放陸客」
[NOWnews今日新聞]交通部觀光署最新統計，今（2025）年前7個月台灣出境旅遊人數年增10.5%，高達1087萬人次，但同期入境旅客年增率不到10%，僅435萬人次，顯示觀光人潮不如預期，全國商...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
確定了！虎航「台南、高雄-熊本」12/23啟航 台南─沖繩12/25出發
即時中心／林耿郁報導眾所矚目的虎航「台南—熊本」與「高雄—熊本」兩條航線，確定將於今（2025）年12月23日起飛，之後每週二、五都會有一趟往返航班；另外台南─沖繩航線，也將於12月25日正式出發，預計每週四、日各往返一趟，提供旅客更豐富的航點選擇。民視 ・ 23 小時前
手刀快搶！2026武陵農場櫻花季日期出爐 11/1開放訂房
武陵農場深秋時節，漫山楓紅，最受關注的「2026武陵農場櫻花季」即將在明年春季登場，武陵農場公布最新訂房與交通管制訊息，明年櫻花季管制期間暫定自2026年2月13日至3月1日為期17天，將於11月1日早上8:30開放國民賓館115年2月份之訂房，賞櫻旅客務必提前規劃，手刀搶訂。自由時報 ・ 3 小時前
ITF台北國際旅展 11／7～11／10南港登場
ITF台北國際旅展11月7日至10日於台北南港展覽館一館1、4樓登場。今年展區規模再升級，國內、國外主題遊程、國旅住宿、美食饗宴、豐富表演與展場加碼回饋通通有，一站滿足民眾年末出遊與聚餐計畫。中時財經即時 ・ 1 天前
免開車輕旅行 搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】如果想安排一場輕鬆小旅行，不用煩惱開車或停車問題，不妨搭乘「台灣好行－故宮南院線台灣好報 ・ 18 小時前
2025日本賞楓攻略！北海道、東北、京阪、東京到九州楓葉季時間、景點盤點 | ELLE
日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。Elle ・ 2 天前
天成飯店集團花蓮雙館聯賣優惠 一次體驗歐風城堡與秘境蝶谷奢華雙湯旅程
天成飯店集團為搶攻國內度假旅宿商機祭出兩館聯賣優惠，由榮獲卓越五星殊榮的「瑞穗天合國際觀光酒店」攜手全新品牌「天成逸旅-蝴蝶谷」，即日起至2026年1月31日止推出「蝶谷城堡 雙館聯賣專案」住宿優惠，三天兩夜雙人同行平日二泊五食享優惠價15,999元起，四天三夜21,998元起。同時暢遊花蓮雙湯，盡享歐風城堡與森林慢活之旅。專案內容包括入住瑞穗天合國際觀光酒店體驗城堡舒適客房、豐美自助式晚餐與早餐，並徜徉黃金湯泉及暢玩金色水樂園、跑跑甩尾車等設施，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，綠意圍繞的靜謐客房，從早餐、晚餐到消夜，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。中時財經即時 ・ 1 天前
台中花毯花海節將登場 議員盼結合山城深度旅遊吸引觀光客
臺中市議會定期大會交通地政觀光業務質詢，市議員張瀞分關切捷運紅線推動進度，並希望觀光旅遊局加強觀光行銷，吸引國際觀光客，串聯在地景點並連結花毯花海節等活動發展觀光產業。年度花卉盛宴「台中國際花海花毯節」11月8日至11月30日為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃開展，是議員張瀞分表示，今年以卡通頻道的「飛天小女警」為設計主題。很適合與旅行社合作，整合推廣山城深度旅遊，甚至引進國際觀光客，並且結合山城的水果蔬菜花卉等農特產品行銷。觀光旅遊局長陳美秀表示，今年台中國際花海花毯節推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會。市府也再度整合「中台灣農業行銷展售會」，匯集包含台中總計8縣市的特色農產品，打造中台灣最大的農產交流平台，帶動地方產業與觀光經濟。張瀞分也強調，一個城市的發展，交通是很重要的關鍵因素之一，國際機場更是一個國際的門面。根據交通部民航局統計，疫情前，臺中國際機場班次數、旅客數在108年達到高峰，總旅客數超過282萬人次，其中約169萬多人次為國際旅客。113年台中國際機場旅客數已經回升到約212萬人次，其中，國際台灣好新聞 ・ 1 天前
關子嶺泥湯深度遊 泡湯、嶺頂、水火同源與古剎禪意以及採果樂！
臺南關子嶺泥湯(圖：台南觀旅局提供)【旅遊經洪書瑱報導】已步入了微涼的秋季後，就是泡湯養生的好時節，旅遊經 ・ 1 小時前
2025線上旅展 台南大員皇冠最低享二折優惠
記者王勗／台南報導 2025年線上旅展即將登場，南市獨有的美食與古蹟文化，總會吸引許…中華日報 ・ 1 天前