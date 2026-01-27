▲碳有價時代來臨，勤億蛋品跨足生技落實全蛋利用，打造零廢棄綠色供應鏈。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／桃園 報導】邁入2026年，全球企業正式進入「碳有價」時代，ESG已不再只是企業形象口號，而是直接牽動訂單取得與獲利表現的關鍵指標。對台灣眾多食品大廠與連鎖餐飲品牌而言，如何在年度採購規劃中，同時兼顧品質穩定與永續減碳，成為當前供應鏈布局的重要課題。國內液蛋龍頭勤億蛋品近年透過獨家生技研發，成功建構「全蛋利用、零廢棄」的循環經濟模式，將過去被視為廢棄物的蛋殼與蛋殼膜轉化為高價值資源，成為企業落實ESG採購的關鍵夥伴。

在傳統液蛋加工產業中，每處理1,000公斤蛋液，約會產生100公斤蛋殼廢棄物，過去多半以掩埋或焚燒方式處理，不僅增加成本，也對環境造成負擔。勤億蛋品指出，隨著ESG趨勢成形，企業評估績效不再只看財務報表，更重視「碳帳本」與實際減廢成果。勤億早在多年前即投入「零浪費、零廢棄」研發計畫，致力將一顆雞蛋的價值發揮到極致，透過先進生技工藝，成功將蛋殼與蛋殼膜進行高值化再利用，不僅解決自身廢棄物問題，也協助下游客戶在企業社會責任報告書與永續揭露中，具體呈現「廢棄物減量」與「循環採購」的實質成果。

勤億的全蛋利用布局，已由食品加工延伸至高階生技與工業應用領域。透過專利技術，蛋殼被研磨為超微米等級的蛋殼鈣粉，鈣含量優於多數市售鈣源，廣泛應用於保健食品及農業有機肥料，實踐自然循環理念；而蛋殼內層富含膠原蛋白與玻尿酸的蛋殼膜，則被提煉為高價值生技原料，應用於關節保健與美容保養產品，展現農業副產物的永續經濟潛力。

此外，勤億更突破性地將蛋殼材料導入非食品領域，與紡織業合作開發機能性布料，或作為生物可分解塑膠的天然填充劑，大幅降低石化原料使用比例，讓食品產業的副產物，成為紡織與塑膠產業減碳轉型的重要解方，實現跨產業的綠色供應鏈串聯。

勤億蛋品表示，未來市場的競爭關鍵，已從單一企業延伸為整體供應鏈的競爭。隨著消費者對永續議題關注度持續升高，具備循環經濟與減碳優勢的產品，將更容易獲得市場青睞。勤億的角色，也從傳統原料供應商，升級為品牌端的永續技術夥伴，協助企業在確保食安與品質的同時，快速導入成熟的循環經濟模式。

無論是面向國際市場、需符合全球供應鏈永續規範的出口型企業，或是深耕在地、重視社會責任的餐飲品牌，都能透過與勤億合作，提升品牌溢價與市場競爭力。展望未來，勤億蛋品將持續深化生技研發，擴大農業副產物再生應用範疇，攜手B2B夥伴共同實踐「液蛋結合ESG即是企業競爭力」的永續願景。