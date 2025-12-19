碳權數位化納入永續治理視角 RWA應用成為淨零政策新工具

【記者羅伯特 / 綜合報導】在全球加速推動淨零轉型與永續治理的背景下，碳權制度如何與數位科技結合，已成為各國政策制定與市場監理的重要課題。由臺灣環保科技研究發展協會、台灣碳權交易推廣協會等單位共同主辦的「碳權數位化—RWA的實際運用」論壇，於2025年12月17日上午在中國文化大學推廣教育部建國校區大夏館表演廳舉行，邀集產、官、學界代表，從治理制度、政策設計與技術落地層面，探討真實世界資產（Real-World Assets，RWA）於碳市場中的實際應用。

圖說：前排，（左）亞太碳資產服務股份有限公司 黃壽佐 董事長、（（左））台灣綠寶興業股份有限公司 邱林錱 董事長。後排（由左至右），台灣碳權交易推廣協會 楊明坤 理事長、國際法律事務所創辦人 杜凱莎琳 博士、臺北清華校友會 韋伯韜 創會會長、新加坡商台北碳權交易所 高鼎宸 董事、前臺中市環保局局長 林克謨 博士。

與會專家指出，碳權不僅是減碳工具，更是國家永續治理體系中的關鍵制度資產。隨著區塊鏈與數位帳本技術成熟，碳權數位化與RWA代幣化逐步成為提升碳市場透明度、可追溯性與治理效率的重要手段。透過將碳權等制度型資產轉化為可驗證、可監管的數位單位，有助於降低資訊不對稱風險，並強化跨部門、跨市場與跨國制度的協同治理能力。

圖說：台灣碳權交易推廣協會理事長楊明坤

台灣碳權交易推廣協會理事長楊明坤表示，面對淨零轉型帶來的制度調整需求，台灣碳市場應從永續治理高度出發，逐步建構具公信力、可監管且具國際相容性的碳資產體系。他指出，未來將推動碳權信託、碳權期貨等制度化金融工具，並結合產官學研能量，建立碳管理、碳盤查與交易等專業人才培育機制，以提升政策執行力與市場穩定度。

圖說：長期關注永續金融與數位資產治理的綠色金融專家高鼎宸。

在論壇中，長期關注永續金融與數位資產治理的綠色金融專家高鼎宸，從監理制度與治理架構角度，深入解析RWA於碳權市場的關鍵角色。他指出，碳權數位化的核心不在於技術本身，而在於是否能被納入既有的金融監理與公共治理體系，確保其合規性、可驗證性與長期可信度。

高鼎宸進一步說明，國際間已有具體治理實踐正在成形，例如新興平台Neutral正與德國監管機構合作，規劃推出受監管的環境資產代幣化交易市場，顯示碳權與環境資產數位化正逐步走向制度化發展。他亦指出，新加坡金融管理局（MAS）於2025年11月發布「資本市場產品代幣化指引」，透過17項實務案例，為RWA相關產品建立明確的監理邊界與風險控管原則，象徵亞洲金融監理機構已將資產代幣化正式納入永續金融治理框架。

高鼎宸強調，對政策制定者而言，RWA不應僅被視為金融創新工具，而應被定位為協助政府強化碳盤查、碳權登錄與跨境認列機制的治理基礎設施；若能妥善結合科技與制度設計，將有助於提升碳市場的公信力與政策執行效率。

在自然資本治理層面，論壇亦關注農業碳匯的制度化發展。台灣綠寶興業股份有限公司董事長邱林錱分享哈薩克農業土壤碳匯的治理實務指出，當地透過跨國學研合作，建立長期監測與數據管理機制，將土壤碳封存納入氣候治理體系。相關測試場除監測土壤碳含量外，亦結合減排與增碳技術研發，作為碳權制度設計與政策評估的基礎。

論壇期間並舉行合作備忘錄簽署儀式，與會單位就未來碳權制度建構、數位資產治理及跨域合作方向達成共識。多位與會代表指出，隨著國際預估2030年RWA代幣化市場規模可達16兆美元，碳權數位化已不僅是市場趨勢，更是各國永續治理與氣候政策的重要基礎建設。

與會人士普遍認為，台灣具備資訊科技、金融監理與制度治理的整合優勢，若能在法規、技術與國際標準接軌上持續深化，將有機會在亞洲永續金融與碳治理體系中，發揮示範與樞紐角色，為低碳轉型與長期氣候治理奠定制度基礎。