碳權數位化，正在重塑永續金融的信任基礎

文／高鼎宸（新加坡商台北碳權交易所董事）

近年來，碳權市場快速成長，卻也同時暴露出制度與技術層面的多重瓶頸。從資訊不透明、追溯困難，到交易流動性不足，甚至潛藏碳權重複計算的風險，這些問題都直接影響市場公信力，也制約了碳權作為金融工具的發展潛力。

在近期舉行的「碳權數位化—RWA 的實際運用」論壇中，產官學界再次聚焦一個關鍵問題：碳權，是否適合走向數位化與代幣化？從永續金融與數位資產治理的角度來看，答案其實相當明確-碳權正是最典型、也最迫切需要導入 RWA（真實世界資產）機制的標的之一。

傳統碳權市場最大的結構性問題，在於信任成本過高。碳權的生成、移轉與註銷高度依賴人工審核與跨機構對帳，一旦資訊不同步，便可能產生爭議甚至舞弊空間。隨著區塊鏈與分散式帳本技術逐漸成熟，碳權數位化不再只是概念，而是可落地的治理工具。不可竄改、可追溯的技術特性，讓每一張碳權的來源、流向與狀態都能被即時驗證，從制度設計上降低重複使用與資訊不對稱的風險。

更重要的是，碳權數位化並不只是「上鏈存證」，而是為市場結構帶來實質改變。透過智能合約，碳權可進行點對點交易，縮短結算時間、減少中介成本；代幣化後的碳權也能被拆分為更小單位，使中小企業與一般投資人得以參與，進一步提升市場流動性。這對長期被認為「交易門檻過高」的碳市場而言，無疑是一項關鍵突破。

從制度面來看，碳權本身即具備高度適合 RWA 的條件。以新加坡為例，合規碳信用額必須取得來源國政府核發的授權書（LoA），並在國際帳冊中執行對應調整（Corresponding Adjustment），以確保不被重複計入國家減量成果；同時，每一張碳權都必須具備完整的監測、報告與驗證（MRV）資料，以及永久性與額外性保證。這些嚴謹要求，使碳權成為少數「度量單位明確、可跨境流通」的環境資產。

國際市場也已出現多項實際案例。像是 Toucan 協議，便將傳統註冊機構中的碳信用額上鏈，發行 TCO2 代幣，並透過碳池機制匯集相同類型的碳權，以提升流動性與市場效率。在監理層面，新加坡金融管理局（MAS）推動的 Project Greenprint，正嘗試建立開放式 ESG 資料平台，整合企業永續資訊，並於近期發布資本市場產品代幣化指引，將碳權等 RWA 納入正式監理框架。這顯示政府已不再將碳權數位化視為邊緣實驗，而是納入金融治理體系的重要一環。

展望未來，碳市場勢必持續朝全面數位化與代幣化發展。人工智慧與自動化技術，將加速碳盤查、減排計算與碳權生成流程；跨鏈互通、AI 驅動的碳排放會計，以及與註冊機構即時串接的數位碳權，也可能在 2030 年前後逐步成形。在這個過程中，亞洲金融中心的角色尤為關鍵——香港正研究以代幣化工具提升碳市場流動性，新加坡則透過合規制度與數位平台，將碳權打造為可驗證、可投資的金融資產。

對臺灣而言，碳權數位化不只是技術選項，更是一項制度競爭。若能有效結合科技、法規與金融設計，不僅有助於提升碳市場的透明度與政策執行效率，也將為臺灣在亞洲永續金融體系中建立示範與樞紐角色，奠定長期發展的信任基礎。

本文觀點整理自作者於「碳權數位化—RWA 的實際運用」論壇之發言。