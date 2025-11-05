碳水炸彈！高中營養午餐「白飯+炒泡麵」 曾吃泡麵「混」蒸蛋

高雄前鎮高中，營養午餐出現「炒泡麵」和白飯的組合，有網友說好羨慕，也有人擔心是碳水炸彈（圖／TVBS）

高雄前鎮高中，營養午餐出現「炒泡麵」和白飯的組合，有網友說好羨慕，也有人擔心是碳水炸彈，還有學生分享，上個月午餐是「泡麵蒸蛋」，由於呈現固態狀，外觀長的很像「餿水」，這次才讓學生感嘆，終於把泡麵跟蛋分開了！校方說，其實都會請營養師把關成份、卡路里。

高雄前鎮高中的中央廚房每天都會推著餐桶分送到各班級。一般日子的營養午餐相當豐盛，包含有蘿蔔、海帶、貢丸的關東煮湯，搭配紫米飯、油炸魚丁、鍋燒大白菜及蠔油地瓜葉。然而，近期引起討論的是前一天的特殊菜單——一整桶滿滿的蒸蛋，另一桶則是豆乾、甜不辣還有炒泡麵，再配上白飯。這組合在網路上獲得不同評價，有網友認為看起來很美味，甚至有畢業生感嘆自己畢業太早，錯過了這道菜色；但也有人質疑白飯配乾泡麵是「碳水炸彈」。

上個月這一道，主食有燕麥飯，副菜再來個泡麵蒸蛋，還變成固體狀，外觀長的很像「餿水」（圖／TVBS）

對於這些創意料理，學生們有不同看法。有學生表示，炒泡麵的口味還算可以接受，但之前的泡麵料理創意可能「跑太快」，讓口味跟不上。另一位學生則認為，泡麵放久會冷掉，不太好吃，但比起之前將泡麵和蛋混在一起的做法已經好多了，雖然煮好的泡麵用湯匙挖時感覺蠻硬的。

更讓學生印象深刻的是上個月的「泡麵蒸蛋」。當時的午餐包含燕麥飯和呈固體狀的泡麵蒸蛋，這道菜被學生們分享到網路上引起關注。事隔一個月再次吃到泡麵，這次被標榜為「豆干滷味」，另一道則是完整的蒸蛋，讓學生感到欣慰，終於將泡麵和蒸蛋分開了。

事隔一個月再次吃到泡麵，這次標榜的是豆干滷味，另一道是完整的蒸蛋，才會讓學生感嘆，終於把泡麵跟蒸蛋分開了（圖／TVBS）

高雄前鎮高中校長室秘書董修身表示，學校在把關上非常嚴格，營養師都會列出每天餐點的卡路里含量。他提到，當供應炸雞的日子，會明顯感受到學生們都會來再補食。面對外界質疑可能碳水過多或卡路里太高的疑慮，校方反而強調，營養午餐出現泡麵、炸物等菜色，更受到學生的好評。

