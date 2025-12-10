碳水破表！日本人為何吃拉麵要配白飯 專家解釋原因

拉麵是日本的知名美食，不少人到日本旅行時會特別找有名的店光顧，但實際一吃卻驚覺日本拉麵的口味又重又鹹，讓台灣人難以接受，在台灣定居的日本作家下坂泰生透露，日本人吃拉麵時的順序是一口麵、一口湯、一口白飯、一口水，白飯跟水就是用來平衡味道的，否則日本人也覺得拉麵湯很鹹。

下坂泰生昨（9）日在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人」表示，有些台灣拉麵店會依照台灣人口味調整餐點鹹度，如台灣的一蘭拉麵跟日本相比，湯就有稍微清淡一點，但台灣的燒肉片卻做得比日本還要好吃，讓他非常喜歡。

下坂泰生指出，不少人到日本吃拉麵時，會覺得鹹到讓人受不了，這其實是因為沒有跟白飯一起吃的關係；他解釋，大部分日本人吃拉麵的順序，是吃一口麵、喝一點湯，覺得鹹後趕快吃一口白飯、喝水，靠白飯跟白開水來沖淡湯頭的鹹味，否則連日本人也覺得拉麵湯很鹹。

下坂泰生也提醒，吃拉麵的時候，絕對不能把白飯泡進拉麵湯裡面吃，「這吃法非常沒禮貌，福岡縣的很兇老闆的話，可能直接罵你！」

網友則說「原來不能把白飯泡進去喔，還以為跟火鍋最後加飯煮成雜炊的意思一樣耶」、「昨天吃才這樣做，好險沒被老闆罵」、「在東京這樣吃的時候，確實有發現店員在看我」、「麵條配白飯，碳水大爆發」、「飯泡湯吃會喝到太多湯，我覺得太鹹，平常都是直接吃白飯，誤打誤撞吃對了」。

