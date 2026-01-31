南部中心／莊舒婷、謝耀德 高雄市報導

位在高雄光華夜市有一間碳烤三明治在地經營20多年，販售著八種口味的三明治，老闆蕭毓翰堅持手工製作，不只肉品自己醃，美乃滋也是自己調配，雖然一開始創業生意並不是太好，還一度得兼兩份工，不過他沒有放棄，外脆內軟且份量十足的三明治，成功抓住顧客的胃，現在每到營業時間，攤位前總是大排長龍。

碳烤三明治外脆內軟份量十足 美乃滋也自己調配

高雄光華夜市的碳烤三明治，自助餐二代撐起一片天。（圖／民視新聞）

將白吐司放在鐵架上，以炭火慢烤，老闆娘抓好時間翻面，直到表面呈現有點微焦，濃濃炭香味瞬間撲鼻而來，老闆在攤位前忙得不可開交，客人一位接一位，雙手根本就停不下來，而一旁兩個鍋子，則是同時運作，工作人員將各種肉類依序下鍋，三片吐司分別塗上特製的美乃滋，放上清爽小黃瓜和主食再加上一顆蛋，層層堆疊的碳烤三明治外表雖然簡單，不過吃起來卻不一般，購買民眾說，「從大學吃到現在，味道也都還蠻好吃的，然後再加上會有一個碳香味。」，另一位說，「我們家喜歡燒肉燻雞，分量恰到好處。」

老闆蕭毓翰表示，「美乃滋打的過程會比較時間比較耗時啦，燒肉、豬排都是我們自己醃製的，因為我們是用豬的里肌肉，買回來一定要過打、要拍打，因為它要去筋，然後再去醃製這樣。」這間碳烤三明治位在高雄光華夜市，在地經營長達21年，販售八種口味，豬排和燒肉最熱銷，甚至還有這一款，超霸氣的隱藏版品項天花板三明治，只有熟客才會知道。

今年44歲的老闆蕭毓翰，爸媽都是廚師，民國64年開始經營這一間自助餐店，蕭毓翰耳濡目染也想開店，將碳烤三明治的攤位就擺在自助餐店前方，只是一開始生意並不是太好，白天的他還得在外上班貼補家用，蕭毓翰說，「因為晚上的生意不好，多半都是坐在那邊比較多啦。」，老闆娘黃鳳君說，「最、最慘的時候一天賣大概 3 條，3 條大概 20 份而已，20 幾份而已。」

還好後來生意漸漸有了起色，人潮愈來愈多，直到老闆的母親退休後，將自助餐店收起來，原本的空間就變成顧客吃三明治的內用座位，有空的時候，也會來分擔夫妻倆的工作，就連老闆的女兒偶爾也會出現在店裡，看著看著便下定決心，長大後也想加入，老闆女兒認為，「長大後我可以來繼承，我可以來繼續一起來做這個工作。我不想要忘記這個味道，所以想要來做。」三明治在大多數人的眼裡，是早餐的選擇，不過這外脆內軟份量十足的碳烤三明治，即使在晚間營業，人氣也絲毫不減。

