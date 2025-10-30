碳纖維公路車變鋁合金！他4.8萬競標夢幻車 收貨崩潰

近日一名公路車愛好者吳老闆在臉書粉專上以4萬8000元競標到一輛宣稱為碳纖維的名牌彎把公路車，原價約9萬多元，卻在收貨時發現疑似是價值僅7000至8000元的鋁合金車體，懷疑是假貨。儘管消保法明定消費者有7天無條件退款的權利，但因物流公司屬於代收款項性質，且金額超過1萬元，必須取得賣方同意才能辦理退款，讓受害者陷入困境。此事件凸顯了網路購物詐騙的風險，以及消費者在跨境電商消費時可能面臨的權益保障問題。

網購名牌單車踩雷。（圖／TVBS）

吳老闆表示，他原本只是抱著好玩的心態在10月5日參與競標，沒想到一出價就得標了。10月15日貨品送達後，他支付了4萬8500元（含運費）現金，但拆開包裝後立即察覺有問題。吳老闆憑藉他對公路車的專業知識，發現這輛車並非碳纖維材質，「這是假的啦，敲一敲聽聲音就知道，這不是碳纖維車體」。他進一步解釋，鋁合金車體與碳纖維車體在結構和聲音上有明顯差異，「這沒有焊條啊，然後這跟金屬的聲音不一樣啊」。

發現問題後，吳老闆立即前往物流公司要求退貨，但被告知因為金額超過1萬元，必須聯絡賣家並取得同意才能辦理退款。面對這一困境，他決定報警並提出詐欺告訴。經過一番周折，賣家最終在10月29日同意退款，他才拿回了原本的4萬8500元。

網購名牌單車踩雷。（圖／TVBS）

消保官葉家豪對此解釋，雖然消保法規定消費者有7天內無條件退款的權利，但物流公司作為代收款項的角色，與賣家之間可能有特定契約約定。葉家豪表示：「他（物流）跟這個出賣人之間的契約，有去約定就是在1萬以內的範圍之內，他有權限去幫出賣人去做決定」。

鋁合金和碳纖維公路車價差。（圖／TVBS）

儘管吳老闆認定收到的是假貨，但這類案件仍屬消費爭議範疇，賣方是否構成詐欺還需進一步鑑定。專家建議民眾避免在陌生平台上購物，以降低被詐騙的風險。這起事件也提醒大家在網購時需提高警覺，特別是面對價格明顯低於市場行情的商品時，更應謹慎評估交易風險。

