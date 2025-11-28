碳費上路九成企業啟動減量計畫 環境部論壇聚焦全球碳定價趨勢

環境部政務次長謝燕儒（右四）與講者合影。（圖／環境部）

環境部政務次長謝燕儒（中）與講者綜合座談。（圖／環境部）

環境部氣候變遷署舉辦「台灣淨零轉型與碳定價治理：地緣政治衝擊下的政策新思維」論壇，面對全球地緣政治變局與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）帶來的新挑戰，邀集政大國貿系施文真教授、倫敦政經學院（LSE）政策研究員 Josh Burke、愛丁堡大學氣候變遷金融教授 Luca Taschini，以及德國氣候智庫 adelphi 量化分析專家 Victor Alejandro Ortiz Rivera 等國內外專家，共同探討碳定價發展趨勢與未來治理方向。現場與線上參與人數近千人，討論熱烈。

環境部政務次長謝燕儒出席開幕致詞指出，碳定價已被視為全球最有效的減碳工具之一，我國碳費制度今年正式啟動後，已有約九成對象提出自主減量計畫，盼爭取優惠費率，顯示碳費正逐漸成為企業推動低碳轉型的關鍵力量。

謝燕儒指出，環境部正積極推動自願性減量額度交易市場，並與多國合作組成「綠色成長聯盟」，期望以公私協力完善碳定價制度、深化跨國減碳合作，並進一步打造具國際競爭力的綠色產業鏈。

論壇議程涵蓋碳費制度演進、排放交易政策（ETS）與 CBAM 最新動態等主題。施文真教授以我國從「溫管法」走向「氣候法」的歷程開場，強調台灣碳費制度以「減量」為核心，並透過自主減量計畫，引導產業逐步銜接未來可能建立的總量管制與交易機制。

LSE 的 Josh Burke 解析全球碳定價走向與成效，指出碳稅與碳費在亞洲的減碳效果尤為顯著，並強調碳定價對淨零轉型的重要性。adelphi 專家 Victor 提醒，低碳轉型路徑複雜，單一政策難以全盤掌握，政府應建立由多項工具組成的「政策組合」，並保持彈性調整，以確保碳市場運作順暢。

Luca Taschini 教授則談及 CBAM 的風險與契機，表示低碳企業有望在新制度下提升競爭力，而高碳密集產業若不加速調整，恐面臨市場壓力。他強調，強化國內碳定價制度，是各國因應 CBAM 的最佳策略。

環境部表示，透過本次論壇與國內外專家交流，可望進一步掌握全球碳定價趨勢，並將持續精進碳費收入運用效率，以支持 2050 淨零排放目標，同時務實面對 2030、2035 減碳挑戰。未來環境部將維持具韌性與彈性的政策方向，協助我國產業因應國際碳規制，邁向永續發展。

