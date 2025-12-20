碳費倒數開徵助攻這只 受益人增幅逾4成！

財經中心／余國棟報導

民眾理財意識提升，且傾向提早準備退休金，今年權值股如台積電、聯發科、台達電屢創新高，具成長爆發力的「市值型ETF」更受青睞，國泰台灣領袖50（00922）今年規模翻倍，受益人數增幅逾四成，其中持有10張以下的小資族占比超過八成，顯示00922以親民價格與嚴謹選股邏輯，成為小資族參與台股龍頭行情的重要選擇。根據集保結算所最新資料（12/5），全台ETF總受益人數達1,202萬人，較上月增加逾48萬人，顯示震盪中投資人仍積極布局。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，AI浪潮方興未艾，華爾街最新展望明確指出AI仍是下一波科技產業多頭的主要燃料，外資預測2026年全球AI資本支出將續創高。台灣身為AI硬體製造重鎮，外資紛紛上調台系供應鏈目標價，包括台積電被看好仍有40%漲幅機會，聯發科受惠Google TPU量產，AI ASIC營收有望迎來顯著爆發，給予距今漲幅有望再漲逾20%的目標價。在AI趨勢確立下，資金將集中於具技術護城河的龍頭，市值型ETF有望直接受惠。

政策面「碳費」議題亦影響企業獲利。蘇鼎宇表示，台灣碳費制度今年上路，明（2026）年1月正式開徵，如今已進入倒數計時，每噸費率10至300元，差距高達30倍，且長期看升。若企業減碳不力，龐大成本將侵蝕獲利，削弱競爭力。環境部預計2026年試行總量管制與碳交易，2027年建立碳費與ETS並行的雙軌架構。在此趨勢下，唯有減碳有成的龍頭企業才能站穩腳步，這也是00922追蹤指數將「低碳轉型」納入選股因子的原因。

早期的傳統市值型ETF僅依市值選股，易忽略獲利與轉型風險，導致組合中可能出現「虛胖」或「轉型牛步」之企業。蘇鼎宇進一步分析，國泰台灣領袖50（00922）追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數打破此限制，在市值選股的基礎上，導入「獲利門檻」與「低碳轉型」雙濾網，即便市值名列前茅，若近四季EPS為負或低碳分數不足，仍會被排除，包括近期市值躍居前50的生技股康霈因獲利未轉正未納入，過往剔除傳產龍頭台塑四寶亦反映此邏輯。

國泰台灣領袖50在AI趨勢與碳費制度夾擊的環境下，展現攻守韌性，根據投信投顧公會資料，截至11月底，近半年報酬率32.19%，證明了在追求市值的同時，兼顧基本面與趨勢面，有機會為投資人創造超額價值。

