碳費倒數 排放配額可交易 市場決定價格

台灣明年起徵收碳費，環境部預估首年收入為40億元，另讓企業試辦交易排放配額，由市場機制決定碳價。圖為示意圖。（本報資料照片）

為管制碳排放，世界各國推動碳定價制度，藉由收費讓排碳者增加成本，目前全球有39個國家或地區徵收碳稅，台灣的排碳大戶則是明年起繳納碳費，環境部預估首年收入為40億元，擬開放地方政府提計畫爭取運用，另讓企業試辦交易排放配額，由市場機制決定碳價。

台灣的碳費制度以溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業為收費對象，需在每年5月底前依照前一年度碳排放量繳費，環境部估約465廠需繳費。

目前碳費一般費率每噸300元，但根據《碳費收費辦法》，企業提出並達成「自主減量計畫」可適用優惠費率，依照減碳效能，分為A每噸50元與B每噸100元，若又屬於「高碳洩漏風險行業」可再打2折、最低每噸10元。

針對何謂「高碳洩漏風險行業」，環境部規畫鋼鐵、水泥等17行業，以及徵收碳費費額占營業毛利逾30％或徵收年度營業毛利為負值、生產主要產品是財政部公告課徵反傾銷稅、民國114至115年受美國對等關稅政策顯著影響的事業，每年申請認定。

首年估可收40億元碳費，並依照《氣候變遷因應法》將納入溫室氣體管理基金，專款專用於13種減碳用途。環境部將開放地方政府提出競爭型計畫，爭取運用碳費，預計115年下半年討論具體補助辦法。

台灣大學環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍指出，碳定價制度的概念是排碳有價，目前多國透過徵收碳稅落實，與碳費最大差別的是歸入國庫，由財政單位管理，可能部分用在減碳工作。

劉銘龍表示，國際上實施的碳定價也包含總量管制排放交易（ETS），即透過設定溫室氣體排放量上限，允許企業拍賣未使用的排放額度，讓排放量超過管制值的業者購買，由自由市場機制決定碳價，驅動減碳，例如目前歐盟碳價為每噸75歐元（約新台幣2760元）。

為接軌國際，環境部明年將開放有意願的企業試辦ETS，116至117年實施碳費和ETS雙軌制度。此外，因應歐盟2026年起實施碳邊境調整機制（CBAM），環境部擬115年實施台版CBAM，國內、外進口商及製造商須在116年申報水泥產品前1年的碳排放量。