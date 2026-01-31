碳費優惠 逾190排碳大戶過審

環境部與如果兒童劇團合作展開大型巡演，演出親子舞台劇「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」，環境部長彭啟明（中）卅一日變裝成「總司令」現身台北場次。 （中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

排碳大戶爭取碳費優惠，若提自主減量計畫並通過審查，可享優惠費率，環境部長彭啟明卅一日表示，已有一百九十多廠通過審查，企業整體提出自主減量三千多項，可帶動一波綠色產業成長。

推動環境教育，環境部昨攜手如果兒童劇團展開大型巡演，巡演親子舞台劇「二０二六地球任務：我們都是守護地球的超人」，台北場今天在台北表演藝術中心藍盒子劇場登場，彭啟明會後接受媒體聯訪做上述表示。

排碳大戶今年五月底前需依去年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣三百元，但若提交自主減量計畫並通過審查，即可享五十元或一百元的優惠費率。

根據環境部統計，排碳大戶有四六五廠，其中有四三０廠提出自主減量計畫，彭啟明昨接受媒體聯訪指出，已有超過一九０廠通過審查，其中有一些工廠是因擴廠所以碳排量增加而遭退回，但整體來說僅剩三、四十廠為一般費率、仍必須繳交每噸碳三百元的費用。

彭啟明也說，企業提的自主減量計畫總計三千多項，目前估算產值相當高，預估可帶動一波綠色產業成長。