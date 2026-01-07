碳費制度上路前夕 桃園市專案辦公室揭牌助企業因應「碳有價」時代

【警政時報 薛秀蓮 ／桃園報導】桃園市長張善政日前下午出席桃園市環保局行政園區舉行的「碳費小組專案辦公室」揭牌典禮，張善政市長表示，環境部於115年起徵收碳費，桃園市正式邁入「碳有價」時代。桃園市應盤查登錄及查驗溫室氣體排放源家數達119家，居全國之冠，排放量約占全國一成，未來碳費衝擊將較其他縣市更為顯著。市府特成立專案辦公室，協助企業盤點排放結構，降低制度轉換風險，並推動低碳轉型。

桃園市碳費小組專案辦公室揭牌，桃園市長張善政（右5）暨貴賓合影。(圖／桃園市環保局提供)

張善政市長強調，碳費是引導產業低碳轉型的重要政策工具，透過排碳有價的制度設計，促使企業及早盤點排放結構並規劃減量路徑。市府除成立「碳費小組專案辦公室」外，亦將設立「碳費諮詢委員會」，作為政策溝通與專業諮議平台，整合產官學資源，協助企業將碳費轉化為減碳投資動能。市府的角色不只是管理者，更要成為企業最穩定的後盾，讓企業找得到人、問得到方向、用得到資源。

桃園市碳費小組專案辦公室成立與會貴賓合影。(圖／桃園市環保局提供)

張善政市長也指出，桃園的淨零不僅是目標，更已展現具體成果。市府制定《桃園市推動淨零城市自治條例》，奠定政策法制基礎；同時推動產業聯盟、「工廠低碳化輔導計畫」、盤查輔導與教育訓練，以及「碳中和資訊平台」，協助企業落實減碳行為。目前桃園碳費列管企業中，近八成已啟動自主減量計畫，爭取優惠費率。113年桃園市溫室氣體排放量約2,749萬噸，較103年基準年減量22.7%，優於全國淨零路徑預期；桃園更是全國唯一連續三年獲得全球「碳揭露計畫（CDP）」A級城市肯定的城市，展現國際氣候治理上的競爭力。

環保局長顏己喨進一步說明，以「碳費小組專案辦公室」為核心，從被動諮詢轉為主動輔導，協助企業在碳費制度上路前做好準備。未來每年將規劃提供約30家次的盤查輔導，協助企業掌握排放結構，並透過產業聯盟機制支持未列管的中小企業導入能源管理系統與節能改善；同時針對重大排放源辦理技術輔導與講習，編撰產業別低碳技術手冊，提供企業具體操作指引。顏己喨局長強調，市府不僅要協助企業減碳，更要厚植人才基礎，整合市府「淨零學程」，每年培育約1,000人次綠領專業人才，確保桃園在產業轉型過程中具備足夠的專業能量，持續保持領先。

桃園市長張善政出席桃園市碳費小組專案辦公室揭牌儀式。(圖／桃園市環保局提供)

環保局進一步指出，將積極向環境部爭取溫室氣體管理基金等資源，協助企業將碳費轉化為實質的減碳投資，朝2030年全市減碳50%、2050年淨零排放的目標穩健前進。市府呼籲桃園市企業善用資源，透過碳費小組專線03-3332170保持聯繫，響應「3、2、1，淨零」，攜手推動桃園邁向永續發展，讓碳費成為產業競爭力的新優勢。

