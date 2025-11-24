碳費明年上路！首年收45億 彭啓明：受美關稅影響企業可打折

立法院社福及衛環委員會24日邀環境部長彭啓明（見圖）列席報告業務概況，另專題報告「聯合國第30屆氣候峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次，落實2050淨零排放路徑策略」，並備質詢。環境部長彭啓明今天指出，目前正與經濟部協商，使受到美國對等關稅影響企業適用碳費可打折的高碳洩漏係數。（鄧博仁攝）

明年起碳排大戶將繳納碳費，環境部估首年碳費收入約40至45億，環境部長彭啟明今天指出，目前正與經濟部協商，使受到美國對等關稅影響企業適用碳費可打折的高碳洩漏係數。

立法院衛環委員會今日邀請環境部長彭啓明就「聯合國第30屆氣候峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次，落實2050淨零排放路徑策略」進行專題報告。

環境部長彭啓明會前表示，明年1月1日起，碳排超過2.5萬噸252家企業必須繳碳費，實際繳費時間在今年5月31日前，碳費制度將如期上路，不過因為美國對等關稅，環境部正與經濟部協商，若企業受到美國關稅影響，可能讓其適用高碳洩漏係數，並且1或2年審查1次。

他也提到，環境部規畫的台版CBAM將與歐盟CBAM接軌，預計明年逐步上路，後年可能啟動收費，不排除明年1月1日起進行水泥等進口商品碳排放量申報。

