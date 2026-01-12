碳費明年開徵！鋼鐵、水泥等17行業符條件 減量達標打2折

排碳大戶明年繳交碳費，若企業提出並達成自主減量計畫，且屬高碳洩漏風險者，碳費可打2折，環境部今日正式公告高碳洩漏風險者審核條件。圖為示意圖。（本報資料照片）

排碳大戶明年繳交碳費，若企業提出並達成自主減量計畫，且屬高碳洩漏風險者，碳費可打2折，環境部今日正式公告高碳洩漏風險者審核原則，包含鋼鐵、水泥等17行業，以及企業若於民國114至115年受美國對等關稅政策顯著影響，也可申請認列。

環境部今日公告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量我國產業現況可能造成碳洩漏風險訂定。

環境部說明，正面表列屬高碳洩漏風險行業，是依據行政院主計總處行業統計分類，對各行業之貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算，並比照南韓設定之碳洩漏風險值為門檻，認定高碳洩漏風險行業，包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等，共17個行業。

廣告 廣告

環境部表示，個別事業有下列情形之一，包含徵收年度碳費費額占營業毛利30％以上或徵收年度營業毛利為負值之事業；生產之主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅之事業；114至115年受美國對等關稅政策顯著影響事業。個別事業除須符合前述資格條件外，亦須檢具「碳洩漏風險評估說明」，具體證明其確實受到碳洩漏風險影響，做為審查認定依據。

環境部強調，高碳洩漏風險認定不是無條件豁免，業者必須提出自主減量計畫並達成減量指定目標，才可適用排放量調整係數，以驅動實質減碳。

環境部補充，若事業已於114年6月30日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於115年4月30日前補送正式核定函。

更多中時新聞網報導

《冠軍之路》大賣座 10天攻下3500萬

吳速玲找伴不再婚嘆17歲兒戀愛腦

李千娜登鑽石舞台之夜展秀場風華