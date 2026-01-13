碳費與安裝GPS 不應成漲價理由

環境部長彭(啟)明（圖）十三日表示，營建業者不應將砂石車加裝ＧＰＳ視為額外負擔，而是經營的基本成本。（中央社）

環境部長彭啟明十三日指出，營建業者不應將砂石車加裝ＧＰＳ（全球衛星定位系統）視為額外負擔，而是經營的基本成本；另，碳費對於房價的影響「微乎其微」，上述兩者都不應該成為漲價的理由。

環境部十三日舉辦「綠建築新思維：築綠而居 循環重生」記者會。呼籲未來營建業朝綠建築設計發展，也鼓勵民眾選擇綠建築及能效表現較佳的建築。

與會的信義房屋創辦人周俊吉表示，早期推動凶宅或海砂屋揭露時，業主也很有抗性，但透明化後市場反而更穩定；「能效標示」初期屋主可能會有抗性，且消費者在還不清楚省電效益前，對價格的推升效果有限；長期來看，具備良好能效標示的房屋，在市場上的價值與受歡迎程度一定會提升。

彭啟明則再次向建商喊話，不要以碳費為藉口亂漲房價。經環境部計算，碳費主要影響營建成本中的鋼鐵與水泥，而這些業者多已申請自主減量計畫，適用的費率較低，最終碳費對房價影響幾乎只有萬分之一，變動微乎其微。

內政部國土署今年一月一日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝ＧＰＳ，每個進出點都以電子聯單申報。

彭啟明指出，過去從營建工地（Ａ）到分類暫置場所（Ｂ）是用紙本聯單，而從暫置場到最終處理場（Ｃ）卻沒有管制，現在是要求從Ａ到Ｂ、再到Ｃ的清運車輛都必須加裝ＧＰＳ；全台約一萬五千台砂石車，目前約三、四千台已完成安裝。

彭啟明強調，這不是現在才有的問題，是以前就存在，現在要解決這些非法棄置、亂倒的問題；業者不應將ＧＰＳ或電子化視為額外負擔，這應該是經營的基本成本，因此不應該漲價，反而是要思考能不能做得更好。