碳費開徵在即！環境部曝「高碳洩露係數」公式 17行業受影響

環境部也規劃2折的「高碳洩露係數」，31日於研商會上揭露公式計算是以南韓的計算模式（貿易密集度X碳定價導致的額外碳成本）鋼鐵、水泥等共17行業。（林良齊攝）

為了達成2050淨零碳排，我國碳定價工具為「碳費」，且規定若企業提出自主減量計畫達成指定目標可以改收優惠費率，據統計，目前已有117廠取得核定自主減量計畫，環境部官員表示，首批取得自主減量計畫事業單位減碳路徑、減碳措施等預估於民國115年1月公告。

環境部以113年排放數據推估，115年要繳交碳費的對象有465廠、247家法人、130家上市櫃公司，排碳量達145百萬二氧化碳當量，其中提出自主減量計畫有430廠，其中有67家選用50元的優惠費率A、363家選用100元的優惠費率B。

廣告 廣告

而為了避免收取碳費後廠商外移或進口替代等致使「碳洩露」，環境部也規劃2折的「高碳洩露係數」，31日於研商會上揭露公式計算是以南韓的計算模式（貿易密集度X碳定價導致的額外碳成本）鋼鐵、水泥等共17行業外，並且參考歐盟個案認定方式規定徵收年度 碳費費額占所屬法人營業毛利 30％ 以上或徵收年度營業毛利為負值、生產主要產品 經財政部公告核定課徵反傾銷稅或是114 年至 115 年間 受美國對等關稅政策顯著影響事業 。

日台交流協會則擔心未來台版碳關稅提出後，若是繼續實施高碳洩露係數恐怕會違反WTO規範；也有環團認為韓國已加嚴計算公式，台灣不該沿用舊方法計算。

環境部官員說，韓國及歐盟均實施ETS（總量管制碳交易）制度，依各該方式計算初期約提供9成以上的免費配額，我國也是依國際方式認定，預估僅涵蓋約75％至76％。

更多中時新聞網報導

智慧機器人助醫療 BIM讓管理升級

林哲熹群魔亂鬥像拍漫威電影

柯震東重看九把刀電影喊感動 新作秀《功夫》